Echinocţiul, spectacol în diferite colţuri ale lumii

Sfârşitul lunii martie ne aminteşte că în fiecare an, după Mărţişor, Babe şi Moşi, după „zăpada mieilor“, când calendaristic suntem deja în primăvară, trecem şi pragul... echinocţiului din acest anotimp. El se produce în jurul datei de 20 martie, când longitudinea astronomică a acestuia revine la valoarea de zero grade şi, practic, durata zilei este egală cu cea a nopţii. Anul acesta, echinocţiul de primăvară are loc astăzi, la ora 18.57.

O ZI APARTE În patru dintre locurile de pe Glob, echinocţiul de primăvară este o zi aparte. Primul este piramida dedicată lui Kukulcan, numele maya pentru şarpele cu pene. La baza scărilor piramidei se află două capete imense de şarpe, din piatră. În ziua echinocţiului, razele soarelui sunt reflectate în aşa fel pe ruine încât se creează un spectaculos joc de lumini şi umbre, care nu poate fi urmărit decât în această zi. De asemenea, în Loughcrew, Irlanda, există un sit care datează de acum 6.000 de ani şi se pare că aşezarea de atunci a fost ridicată pe un sit chiar mai vechi. Aici se regăseşte aşa-numita equinox-stone (piatra echinocţiu), pe care au fost gravate simboluri astronomice. Pietrele sunt în aşa fel dispuse încât piatra echinocţiu este iluminată în totalitate la răsăritul soarelui numai în timpul zilelor de echinocţiu. În Machu Pichu, „oraşul pierdut“ din Peru, se află o piatră numită Intihuatana, un ceas solar extrem de simplu, dar şi foarte ingenios. Cu ajutorul lui, incaşii ştiau cu precizie ziua echinocţiului. Momentul dădea startul unor ample ceremonii incaşe. De asemenea, pe Insula Paştelui se prezintă numeroase alinieri astronomice. Un exemplu îl reprezintă statuile (moai) aşezate pe o platformă de piatră (ahu). Vorbim de platforma numită Ahu Akivi, care susţine singurii şapte moai care privesc spre ocean. La echinocţiu, ei privesc direct spre apusul de soare.