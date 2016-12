Echipa de conducere a Spitalului de Urgenţă, numită oficial de Minister

Echipa de conducere a Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa a primit OK-ul din partea Ministerului Sănătăţii (MS), astfel că toţi directorii SCJU profesează de acum cu actele în regulă. Managerul SCJU, dr. Dan Căpăţînă a prezentat ieri echipa de lucru. Astfel, în funcţia de director de îngrijri medicale a fost numită as. Cristina Asofiei, în cea de director administrativ Renato Cristu, în cea de director financiar contabil Violeta Androne, în cea de director medical dr. Liliana Tuţa, iar în cea de director de cercetare dr. Anca Papuc. Managerul unităţii sanitare a avut cuvinte de laudă la adresa tuturor celor acceptaţi pe MS, fiind mulţumit că are tineri în echipa de lucru. „Mă bucur că am posibilitatea să promovez oameni tineri”, spune dr. Căpăţînă. Dr. Papuc este un tînăr cercetător, „cu performanţe remarcabile, care lucrează efectiv în cercetare”, dr. Tuţa este fostul şef al Clinicii de Nefrologie, directorul de îngrijiri medicale a fost apreciată de manager ca fiind printre cele mai bune asistente medicale ale spitalului. De asemenea, directorul administrativ vine de la Sanatoriul Balnear Techirghiol, Violeta Androne de la fostul Spital Municipal. Tot ieri a sosit şi numirea în funcţia de şef de secţie Obstetrică Ginecologie I, a prof. univ. dr. Vlad Tica, care a renunţat temporar la post după ce a acceptat să fie director de cercetare al SCJU.