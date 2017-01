Echipa de handbal feminin de la CSS 1 a cîştigat turneul din Germania

Viitorul sună bine pentru formaţia feminină de handbal, CS Tomis Constanţa. După ce a reuşit să ajungă în semifinalele campionatului naţional de junioare, principala pepinieră a Tomisului, secţia de handbal de la Clubul Sportiv Şcolar Nr. 1, confirmă şi pe plan internaţional. Grupa de sportive antrenată de Ion Puşcaşu şi Adrian Moise a reuşit să se impună în cel mai important turneu de handbal din Germania, rezervat junioarelor şi juniorilor. CSS 1 a trecut în cadrul „Cupei Citroen”, desfăşurată în oraşul german Emsdetten, de echipe prestigioase precum HSG Zwehren Kassel sau ASG Dudenhoffen şi a cîştigat competiţia pentru al treilea an cosecutiv. „Pentru noi a fost un turneu extrem de util, mai ales că el are loc înainte de a începe campionatul intern. Fetele au avut parte de o pregătire la standarde foarte ridicate. Ne-am bucurat de o organizare excelentă şi condiţii de desfăşurare a competiţiei foarte bune. Sperăm ca pregătirea din Germania să ne ajute anul acesta să ajungem în finala campionatului intern pentru că acesta este obiectivul nostru”, a declarat Adrian Moise, cel care pregăteşte grupa de fete alături de Ion Puşcaşu. La Emsdetten a fost prezentă şi echipa de juniori I a CSS 1, pregătită de Mariana Tudora şi Lăcrămioara Ilie. Băieţii s-au clasat pe poziţia a cincea în grupă şi au ratat calificarea pe tabloul principal. Cu toate acestea, din cauza problemelor financiare cu care se confruntă secţia de handbal de la CSS 1, sportivii au fost foarte aproape de a rata prezenţa la acest turneu. Preşedintele CS Tomis, Gheorghe Slabu a auzit de probleme cu care se confruntau echipele de junioare şi juniori şi a decis să sponsorizeze deplasarea în Germania. „Am auzit de această problemă cu patru zile înainte de plecare. Erau cît pe ce să rateze acest turneu. Am făcut ce am putut pentru a ajuta aceste junioare talentate. Mă bucur că au reuşit să cîştige acolo şi au făcut ca efortul meu să nu fie în zadar. Este o pepinieră importantă pentru noi şi trebuie să le ajutăm să crească. Sînt 4-5 jucătoare de perspectivă pentru Tomis, care deja se antrenează cu echipa mare. Cred că anul viitor ne vom putea baza pe ele la echipă”, a spus Gheorghe Slabu. Echipa de fete care a jucat la Emsdetten este formată din: Bianca Frîncu, Dana Arfir, Iulia Pastramă, Oana Bică, Cristina Strahan, Georgiana Toci, Andreea Dorcu, Cristiana Ruse, Ana-Maria Bobeş, Elena Butnariu, Mădălina Dobrilă, Ioana Brighilă, Alice Ozman şi Bianca Isop.