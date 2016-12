Echipa de tenis de masă de la LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul, la al şaselea titlu naţional

Pentru cel de-al şaselea an consecutiv, titlul naţional al Superligii feminine la tenis de masă va sosi la Constanţa. Echipa de la LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul a reuşit şi în acest an să-şi adjudece trofeul încă din penultima etapă a întrecerii, chiar dacă a fost lipsită de aportul Elizei Samara, care a evoluat în Italia în acest sezon. Astfel, Cristina Hîrîci, Anamaria Sebe, Ioana Ghemeş, Andreea Filip şi Ioana Bogdan sînt sportivele care vor urca pe prima treaptă a podiumului, indiferent de rezultatele din ultima etapă, programată astăzi la Constanţa, în sala de la LPS. „Sîntem o echipă nouă şi au fost foarte multe emoţii, dar am obţinut ceea ce ne-am dorit. Eliza a fost întotdeauna un om important în echipa noastră şi ne-a ajutat întotdeauna cu susţinrea ei şi cu victoriile pe care le-a obţinut, dar ne-am mobilizat şi am reuşit să obţinem acest titlul”, a spus Ioana Bogdan. „A fost greu la începutul acestui sezon. Întîlnirile au fost echilibrate, însă după a doua etapă am reuşit să ne revenim şi să ne asigurăm poziţia de lider. Orice titlu este important pentru noi şi are stropul lui de bucurie”, a spus şi Ioana Ghemeş. Cea mai emoţionată s-a arătat însă Anamaria Sebe, care astăzi va urca pentru prima oară pe prima treaptă a podiumului: „A fost foarte greu în prima etapă. Stirom ne-a condus cu 6-0, dar am reuşit să ne revenim şi acum cred că ne va fi mai uşor în ultima etapă. Pentru mine este primul titlu şi sînt foarte bucuroasă pentru el”. Alături de echipa constănţeană vor mai evolua formaţiile Stirom Bucureşti, CSM LPS Bistriţa şi CSS LPS Hidroconstrucţia Slatina. După terminarea ultimei etape, în această seară, în sala LPS este programată festivitatea de premiere.

Băieţii s-au calificat în Superligă

Şi formaţia masculină de tenis de masă constănţeană şi-a atins obiectivul, asigurîndu-şi promovarea în Superligă cu o etapă înainte de final. Sorin Săbăngeanu, Bogdan Simion, Lucian Munteanu şi George Stere ocupă poziţia a doua în Divizia A, locurile 1-4, şi nu mai pot pierde promovarea, indiferent de ce se va întîmpla în ultima etapă programată la sfîrşitul acestei săptămîni, la Craiova. Echipele constănţene sînt antrenate de Viorel Filimon, Liliana Sebe şi Stelian Haşoti.