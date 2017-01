Echipa de zbor a Italiei, “Frecce Tricolori”, hotărîtă să recucerească România

Spectacolul Aerian Internaţional Roias 2006 care va avea loc în acestă dimineaţă are pregătite mai multe surprize pentru cei care îndrăgesc avioanele de luptă. Astfel, pe lîngă replica avionului construit de Traian Vuia acum 100 de ani, care va putea fi admirat rulînd pe pista Aeroportului Mihail Kogălniceanu, organizatorii au invitat numeroase Forţe Aeriene din diferite state, dar şi cascadori ai aerului, printre care se numără şi faimoşii Frecce Tricolori, din Italia, cunoscuţi şi sub numele de “Pattuglia Acrobatica Nazionale”. Echipa înfiinţată în 1961 se distinge prin exerciţiile complexe pe care le execută în aer. Show-rile celor de la Frecce Tricolori se încheie întotdeauna prin desenarea pe cer a steagului Italiei. Cei care au luat parte la Spectacolul Aerian din 2001 îşi amintesc cu siguranţă de evoluţia celei mai mari formaţii de zbor din lume care este specializată în acrobaţii. “La acest spectacol vom executa un exerciţiu standard, care nu ne va pune probleme pentru că pista este foarte bună, vizibilitatea nu este obstrucionată de dealuri sau munţi. Sperăm ca vremea să ne ajute şi să nu plouă. Existăm de 45 de ani şi am participat la diferite spectacole aeriene în Europa, Statele Unite ale Americii sau în Orient”, a declarat comandantul Frecce Tricolori, lt.col. Paolo Tarantino. Frecce Tricolori vor participa la Spectacolul Aerian Intenaţional ROIAS 2006 cu 11 piloţi şi 11 aeronave de producţie italiană, Dermacchi HB 339. Cei care fac parte din formaţia de zbor a Italiei au fost invitaţi să participe la spectacole aeriene din toată lumea, dar şi la petreceri private. “În 1998 am fost invitaţi să zburăm pentu regele Hussein al Iordaniei. Acesta se afla în Egipt la invitaţia preşedintelui Hosni Mubarak şi am avut şansa de a executa o serie de demonstraţii aeriene pentru aceşti doi împătimiţi ai avioanelor”, a declarat lt.col. Paolo Tarantino. Piloţii care fac parte din Frecce Tricolori au hotărît ca la spectacolul găzduit de aeroportul Mihail Kogălniceanu să prezinte publicului o acrobaţie pe care au executat-o doar o singură dată înainte de a sosi la noi în ţară. “Este pentru prima dată cînd executăm acestă schemă în afara graniţelor Italiei. Am mai executat-o o singură dată, la spectacolul dat în cinstea fotbaliştilor noştri care au cîştigat Campionatul Mondial”, a adăugat lt.col. Paolo Tarantino. Astfel, cei 11 piloţi italieni vor desena pe cer o inimă în interiorul căreia se află steagul ţării lor.