Echipa de zgomote

Am împrumutat această expresie, pe care am ales-o ca titlu al editorialului de faţă, de la Cornel Nistorescu. Nu ştiu dacă ziaristul nu a folosit-o doar pe post de exclamaţie, aşa cum l-am văzut eu la o emisiune televizată, ci şi în scris, pentru că, de câteva zile, nu mai prididesc să citesc toată presa, urmărirea talk-show-urilor din ce în ce mai incendiare luându-mi foarte mult timp. De fapt, este vorba despre titlul unei piese de teatru a lui Fănuş Neagu, ce se juca prin anii şaptezeci pe scenele bucureştene, al cărei subiect se potriveşte de minune cu tema pe care am ales-o astăzi.

Dezvăluirile lui Ciprian Nastasiu, din cartea editată de Victor Gaetan direct în limba română, deşi tipărită în America, au făcut scena politică românească să explodeze, pur şi simplu! La toate astea s-au adăugat mărturisirile Angelei Ciurea, făcute în direct la un post de televiziune. Fosta procuroare DIICOT a confirmat afirmaţiile colegului său, turnând gaz pe foc. Toată lumea a salutat în cor curajul celor doi, însă realităţile „erei băsesciene”, aşa cum le-au mărturisit ei, m-au făcut să mă cutremur. N-am crezut că lucrurile sunt atât de grave! Abia acum înţeleg că nu mai există stat de drept în România, încă din 2006, şi de ce suntem consideraţi ţara cea mai coruptă din Uniunea Europeană. Iată unde ne-au adus spiritul dictatorial şi intrigile lui Băsescu!... „Autosesizarea” CSM-ului în vedere începerii urmăririi penale împotriva celor doi foşti magistraţi este o palidă contraofensivă, ca şi declaraţiile şefului statului în legătură cu vizita privată a lui Mircea Geoană în Rusia. Nimic şi nimeni nu poate opri efectul electoral devastator, asemănător cu un tsunami, al recentelor dezvăluiri, efect ce îl va spulbera politic pe Traian Băsescu aşa cum nu a reuşit să o facă nicio furtună pe mare… De altfel, aţi văzut deja cât a crescut diferenţa procentuală din sondaje între Geoană şi preşedinte.

Ei bine, în pofida acestei evidente realităţi, PD-L, vorba lui Nistorescu, parcă face pipi contra vântului, trimiţând reprezentanţi ai partidului la toate talk-show-urile pentru a obstrucţiona discuţiile, a protesta şi a fragmenta dezbaterile, cu scopul estompării adevărului. Elena Udrea are intervenţii telefonice isterizate, Cristian Boureanu dă replici ostile şi brutale, Cezar Preda dă cu pumnul în masă, iar alţii, aşa cum aţi văzut, se scoală şi părăsesc emisiunile, atunci când nu mai au argumente, turbaţi de furie… Aceasta este „echipa de zgomote” a PD-L-ului! Din păcate pentru ei şi Băsescu, este prea târziu, pentru că o asemenea disperare îmi aminteşte de o altă piesă, de data asta a lui Shakespeare, intitulată „Mult zgomot pentru nimic”…