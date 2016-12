Echipa din Eforie a marcat 57 de goluri în nouă etape!

CS II Eforie este recordmană în Campionatul Judeţean de fotbal, fiind echipa cu cele mai multe goluri înscrise, în nouă etape. Este drept, majoritatea covîrşitoare au fost marcate pe teren propriu, unde formaţia din Eforie a înregistrat numai scoruri fluviu: 8-2, 10-1, 15-2, 11-2 şi 12-0!

Rezultatele înregistrate în etapa a 9-a - SERIA NORD: Voinţa Siminoc - Gloria Seimeni 3-1 (M. Bucur 18, Cr. Roşca 41, Năucă 82 - D. Munteanu 15-pen); Recolta Nicolae Bălcescu - Viitorul Fîntînele 3-0 (V. Manea 13, I. Ghiţă 43, Clinciu 89-autogol); Sport Club Horia - Viitorul Tîrguşor 1-0 (S. Sava 8); Dunaris Topalu - Sportul Tortomanu 4-2 (G. Ion 21, Teacă 51, T. Ioniţă 71, 93 - M. Vasile 12, 45); Ulmetum Pantelimon - Voinţa Valu lui Traian 0-1 (Zimnea 65); Pescarul Ghindăreşti - Viteazul Sinoe Mihai Viteazu 2-2 (R. Nicolae 21, Panfilov 42 - M. Manole 27, Robu 49); Ştef Serv Seimeni - Pescăruşul Gîrliciu 3-1 (Uzunu 5, Ţîru 25, Toth 55 - I. Cazacu 89); SC Val Poarta Albă - Viitorul Vulturu 5-0 (G. Oancea 24, Cr. Drăghici 70, Turiţă 72, Dogaru 79, E. Baubec 81). Clasament Nord: 1. Valu lui Traian 27p; 2. Siminoc 17p; 3. Ghindăreşti 17p.

SERIA SUD: Inter Ion Corvin - CSS Medgidia 7-1 (R. Cadîr 4, 86, I. Stan 60, 65, 85, 88, N. Ion 89 - R. Butnaru 45); Trophaeum Adamclisi - AS Ciocîrlia 2-1 (Barangă 23, 50 - C. Simion 20); Marmura Deleni - ELIF Fîntîna Mare 3-3 (Decu 19, N. Stoian 37, Calpacenco 42 - C. Pîrvulescu 32, I. Iusein 66, Fl. Lar 72); CS II Peştera - Viitorul Cobadin 3-1 (Vieru 62, 83, Ţîrdel 69 - Păcuraru 86); AS Independenţa - Progresul Dobromir 3-2 (V. Geană 57, Găitan 82, Parfene 90 - E. Iomer 34, S. Ismail 37); Danubius Rasova - AS Carvăn 2-1 (C. Matei 73, 88 - Geileanu 25). Meciul CSM II Medgidia Valea Dacilor - Sacidava Aliman nu s-a disputat. Clasament Sud: 1. Carvăn 21p (8j); 2. Aliman 20p (8j); 3. Peştera 19p.

SERIA EST: Avîntul Comana - CFR Constanţa 5-1 (M. Hrab 62, 80, 88, Caracostea 69, Benghea 90 - O. Grosu 85); CS II Eforie - Unirea Topraisar 12-0 (Smarandache 6, 51, Buciumeaţă 31, Alb. Başchir 35, 68, 71, 80, 90, Chehaia 75, Gab. Chelariu 78, V. Bejan 87, 88); AS Bărăganu - Vulturii Cazino Constanţa 1-1 (Ionescu 28 - Dancă 55); Recolta Negru Vodă - Sparta II Techirghiol 6-2 (V. Radu 12, 15, 85, Cupeş 22, Murgu 36, Sîrboiu 73 - P. Munteanu 22-pen, V. Lungu 57-pen); Luceafărul Amzacea - Fulgerul Chirnogeni 2-0 (R. Bădescu 35, E. Saban 47); CS Agigea - Viitorul Mereni 7-0 (C. Miron 7, 85, M. Nicolae 15, 70, Cr. Mitran 17, 30, A. Rusu 80); Gloria II Albeşti Cotu Văii - Viitorul Cerchezu 4-1 (Stancea 27, Ionaşcu 36, I. Mitran 48-pen, Ad. Grigoraş 58 - M. Oană 22). Clasament Est: 1. Agigea 24p; 2. Amzacea 18p; 3. Topraisar 17p.

Clasamentele complete din cele trei serii ale Campionatului Judeţean pot fi consultate pe site-ul www.telegrafonline.ro, la secţiunea Rezultate sportive.