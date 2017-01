Echipa din Ovidiu va încerca să evite retrogradarea

Judeţul Constanţa ar putea avea şapte echipe în viitorul campionat al Diviziei C la fotbal, dar nici una în eşalonul secund! (Motivele se ştiu bine şi nu vom mai insista asupra lor...) Printre ele se află şi o nou promovată, Clubul Sportiv Orăşenesc Ovidiu, echipă care s-a clasat prima în Divizia D şi a cîştigat barajul de promovare cu o formaţie din judeţul Tulcea, Razim Jurilovca.

CSO Ovidiu, grupare susţinută de Primăria şi Consiliul Local, va juca în premieră în Divizia C. Condus de experimentatul Jean Garabet, fost preşedinte la FC Farul şi RC Farul, Clubul Sportiv Orăşenesc Ovidiu nu are pretenţii foarte mari în campionatul care debutează pe 11 august. Echipa va încerca să se acomodeze cu Divizia C şi să evite retrogradarea. "Avem un buget aprobat pentru campionatul următor, iar pînă pe 21 iulie trebuie să ne afiliem la FRF. Pînă pe 1 august va trebui să obţinem şi certificatul de securitate pentru stadion, aflat în curs de reamenajare: terenul a fost regazonat, ridicăm o tabelă de scor, iar la vestiarul oaspeţilor construim un tunel de protecţie", spune Garabet.

Pregătirile au fost reluate, iar pînă pe 20 iulie trebuie stabilit lotul cu care va fi abordat noul campionat. Lotul pregătit de Sevastian Iovănescu şi Dumitru Sărăcin nu cuprinde prea multe nume sonore, singurii care au mai jucat în Divizia C fiind Arău, Oprea, Munteanu, Ciuciuleacă şi Steriu, dar şi portarul Gîndac, aflat deocamdată în probe. La ora actuală se pregătesc cu echipa din Ovidiu următorii jucători: Nicola, Nae (portari), Dulan, C.Oprea, M.Munteanu, Meiroşu, Bădică, Voiculescu, Cl.Moraru (fundaşi), Ciuciuleacă, Surugiu, Stavrositu, Ciobanu, Steriu (mijlocaşi), Curt, Arău şi Iancu (atacanţi). Cei vizaţi pentru un transfer sînt Gîndac, Al.Sărăcin, Comşa, Tănase, Della şi Panait, ca şi cîţiva foşti jucători de la FC Farul care au terminat junioratul: Neguţu, Monea, Costache, Chirilă şi Durbac.

Fotbaliştii din Ovidiu vor continua să se antreneze în Constanţa, pe plajă şi pe terenul "Metalul" din Complexul Badea Cîrţan, urmînd ca pînă la începerea campionatului să joace şi mai multe meciuri amicale. În perioada 16-26 iulie este prevăzut un semicantonament în Constanţa, cu antrenamente duble.