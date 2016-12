Echipa “Let’s Do It, Romania!” continuă cartarea!

Echipa “Let’s Do It, România!” a început cu succes cartarea luna trecută, în judeţele Cluj şi Argeş. Au urmat apoi Timiş, Caraş-Severin, Sibiu şi Vâlcea. Peste 350 de voluntari şi-au oferit sprijinul în aceste şase judeţe, luând parte la acest demers pentru realizarea hărţii deşeurilor din România. Pentru aceasta, voluntarii au identificat mormanele de deşeuri cu ajutorul GPS-urilor şi au transmis coordonatele geografice, dimensiunile si compoziţia acestora. Următoarea acţiune de cartare va avea loc în zilele de 22-23 mai şi se va desfăşura concomitent în judeţele Constanţa, Călăraşi şi Tulcea. Reprezentanţii “Let’s Do It, România!” spun că, în acest moment există doar opt voluntari înscrişi în Călăraşi, 95 în Constanţa şi 13 în Tulcea. Echipa “Let`s Do It, Romania!” cere sprijinul tuturor românilor pentru etapa de cartare, etapă care va rezolva multe dintre necunoscutele proiectului. Toţi cei care dispun de GPS, maşină sau bicicletă, timp liber, energie şi, mai ales, doresc să vadă România curată, sunt încurajaţi să se înscrie pe site la secţiunea “Implică-te!” . “Let`s Do It, Romania” este cel mai mare proiect de implicare socială din România, care îşi propune să cureţe deşeurile din toată ţara, din arealele naturale (zonele din afara oraşelor), într-o singură zi: 25 septembrie. “Ajută-ne să punem la cale cea mai mare acţiune de voluntariat din România! Putem stabili un nou record – România este cea mai mare ţară din Europa care organizează acest proiect!”, spun organizatorii. (A.G.)