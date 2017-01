Echipa „Loverboy”, la Constanţa

Echipa premiatului „Loverboy” se va întâlni cu cinefilii de la malul mării, mâine, de la ora 19.00, la cinematograful Cityplex din Tomis Mall, la proiecţia de gală a filmului regizat de Cătălin Mitulescu. Alături de regizor vor fi prezenţi actorii care interpretează personajele principale, George Piştereanu şi Ada Condeescu, dar şi producătorul Daniel Mitulescu. De altfel, ultimii trei invitaţi speciali au mai fost prezenţi la Constanţa, în aprilie 2010, la proiecţia lungmetrajului lui Florin Şerban, „Eu când vreau să fluier, fluier”.

După „Loverboy”, invitaţii vor da autografe şi vor răspunde întrebărilor spectatorilor, iar apoi, echipa filmului aşteaptă constănţenii la o petrecere... „Loverboy”, în Club Cosmopolitan, situat pe Bulevardul Tomis nr. 120.

Lungmetrajul regizat de Cătălin Mitulescu a avut premiera mondială la Festivalul de Film de la Cannes din acest an, la categoria „Un Certain Regard\". La Festivalul de Film de la Sarajevo, Ada Condeescu a obţinut premiul de cea mai bună actriţă pentru rolul său din „Loverboy”, iar George Piştereanu a fost numit cel mai bun actor la Festivalul de Film de la Priştina. „Loverboy” este singurul film românesc selectat, în acest an, la European Film Awards.