Echipa lui Clinton cere explicaţii de la FBI în legătură cu noua anchetă privind emailurile private

Echipa de campanie a candidatei democrate Hillary Clinton a solicitat explicaţii din partea FBI în legătură cu noua anchetă privind emailurile private, transmiţând că este "extraordinar" că o astfel de situaţie se produce cu doar 11 zile înaintea scrutinului prezidenţial.

John Podesta, şeful echipei de campanie a lui Hillary Clinton, i-a cerut vineri seară directorului FBI, James Comey, să ofere "imediat" explicaţii privind scrisoarea trimisă Congresului despre iniţierea noii anchete.

"Notificarea transmisă de James Comey se referă la emailuri care au apărut într-un caz separat, dar nu ştim ale cui sunt acele emailuri, iar înştiinţarea directorului FBI s-ar putea să nu fie semnificativă. Este extraordinar că asistăm la aşa ceva cu doar 11 zile înaintea scrutinului prezidenţial", a declarat John Podesta, potrivit cotidianului USA Today.

Biroul Federal de Investigaţii (FBI) din Statele Unite a iniţiat o anchetă în cazul emailurilor private utilizate de candidatul democrat la funcţia de preşedinte, Hillary Clinton, în timp ce deţinea funcţia de secretar de Stat american. Biroul Federal pentru Investigaţii a transmis vineri o notificare oficială Comisiei Juridice a Senatului SUA în legătură cu ancheta care vizează utilizarea de către Hillary Clinton a unui server de email privat în timp ce era secretar de Stat.

"Anchetatorii au descoperit noi mailuri care trebuie investigate", a transmis Biroul directorului FBI James Comey, conform BBC News. "În legătură cu un caz separat, FBI a aflat despre existenţa unor mailuri care trebuie investigate... Am fost de acord ca FBI să declanşeze procedurile adecvate de investigare pentru a se stabili dacă aceste mesaje conţin informaţii clasificate şi dacă sunt relevante", precizează James Comey, conform NBC News.

Hillary Clinton, candidatul democrat în scrutinul prezidenţial programat pe 8 noiembrie, a fost secretar de Stat în perioada 2009-2013. Utilizarea mailurilor private în activităţi oficiale a atras o serie de critici dure, mai ales din partea adversarului republican, Donald Trump.

Candidatul republican a salutat vineri "curajul" Biroului Federal pentru Investigaţii (FBI) de a relua ancheta în cazul folosirii emailurilor private de către adversara sa democrată, Hillary Clinton. "Am un respect mare pentru faptul că FBI şi Departamentul Justiţiei vor acum să aibă curajul de a corecta eroarea oribilă pe care au făcut-o", a declarat Donald Trump, potrivit site-ului agenţiei Reuters, la un eveniment electoral desfăşurat în Manchester, statul New Hampshire.

Recent, surse citate de publicaţia The Washington Examiner au declarat că un document clasificat sustras de hackeri de la Hillary Clinton, candidatul democrat la preşedinţia SUA, ori de la colaboratori ai acesteia a fost găsit într-un server din România. Note informative din ancheta de un an a Biroului Federal de Investigaţii (FBI) în cazul atacurilor cibernetice care au vizat sisteme ale fostului secretar de Stat Hillary Clinton, candidatul democrat la funcţia de preşedinte, sugerează că grupuri independente au depistat documente clasificate cu caracter militar într-un server aflat în România. Conform unor surse citate de cotidianul The Washington Examiner, ancheta FBI a depistat că un martor a cărui identitate nu a fost dezvăluită s-a consultat în august 2015 cu politicianul republican Newt Gingrich despre modul în care puteau fi analizate informaţiile obţinute prin atacurile hackerilor asupra serverului lui Hillary Clinton. În această operaţiune privată de evaluare ar fi fost implicat şi un membru al Comisiei Judiciare a Senatului SUA. Gingrich a luat legătura cu organizaţia Judicial Watch, care a oferit 32.000 de dolari pentru efortul de analizare a informaţiilor în februarie-martie 2016. Proiectul a constat în verificarea informaţiilor obţinute din serverul lui Hillary Clinton şi din cel al consilierului său Sidney Blumenthal. Compania angajată pentru acest efort a depistat "un document Excel conţinând numele unor cunoscuţi ori presupuşi militanţi islamişti din Libia" într-un server din România. O parte a fişierului fusese scrisă în Rusia.

Un hacker român a spart mailul lui Blumenthal în anul 2013, dezvăluind în premieră adresa privată utilizată de Hillary Clinton în calitatea de secretar de Stat, situaţie care a generat critici intense la adresa politicianului democrat. În timpul polemicilor, susţinătorii lui Hillary Clinton au dat asigurări că niciun document clasificat nu fusese compromis. Conform FBI, subsecretarul de Stat Patrick Kennedy ar fi exercitat presiuni pentru declasificarea unor documente secrete sustrase din emailul lui Hillary Clinton, probabil în tentativa de a nu fi acuzată de periclitarea securităţii prin utilizarea unei adrese private. Donald Trump, candidatul republican la funcţia de preşedinte, a acuzat-o de mai multe ori pe Hillary Clinton de încălcarea procedurilor de securitate prin utilizarea unui email privat.

Recent, Administraţia Statelor Unite a formulat acuzaţii oficiale la adresa Rusiei privind o serie de atacuri cibernetice care au vizat servere ale Partidului Democrat în timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale şi legislative. În ultimele luni, oficiali americani au semnalat că atacurile cibernetice au fost efectuate de hackeri susţinuţi de Administraţia de la Moscova, scopul posibil fiind de a perturba campania în care candidata democrată la funcţia de preşedinte, Hillary Clinton, se confruntă cu republicanul Donald Trump. "Avem motive să credem, date fiind scopul şi sensibilităţile acestor eforturi, că aceste activităţi puteau fi autorizate doar de oficiali de rangul cel mai înalt din Rusia", a transmis Administraţia SUA. Comunicatul Departamentului pentru Securitatea Internă şi al Biroului directorului serviciilor de informaţii atribuie atacurile serverelor unor companii ruse. "Aceste furturi de informaţii şi dezvăluiri au rolul efectuării unor ingerinţe în procesul electoral din SUA. Suntem în măsură să atribuim aceste activităţi Administraţiei Rusiei", precizează comunicatul.

Preşedinţia Rusiei a calificat drept "absurde" acuzaţiile Statelor Unite. "Nu există nicio dovadă pentru aceste acuzaţii grave. Sunt acuzaţii fabricate de cei care execută acum ordinele politice de la Washington, continuând să alimenteze isteria rusă fără precedent", a precizat Riabkov. Moscova a reiterat disponibilitatea de a coopera cu Washingtonul pentru combaterea infracţionalităţii cibernetice.