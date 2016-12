Echipa României, campioană mondială la pescuitul la crap

Lacul Corbu din Constanţa, locul în care s-a desfăşurat ediţia din acest an a Campionatului Mondial de Pescuit la Crap, a purtat noroc echipei României, care a câştigat titlul de campioană mondială. La evenimentul organizat de Rig Service, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Constanţa şi Asociaţia Litoral - Delta Dunării, au participat echipe din 20 de state, printre care şi România. „Împreună cu partenerii noştri, am reuşit să organizăm, exemplar, prima ediţie a Campionatului Mondial de Pescuit la Crap de pe teritoriul României. În februarie, când am început pregătirile, nimeni nu credea că vom reuşi să amenajăm pista de concurs şi lacul într-un timp atât de scurt, dar am demonstrat că putem, iar acum, această pistă a intrat în circuitul internaţional al competiţiilor de pescuit”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. Startul concursului a fost dat pe 27 septembrie. Ieri, la finalul competiţiei, reprezentanţii României au reuşit performanţa de a câştiga atât proba pe echipe, cât şi cea de cuplu. Astfel, la echipe, România s-a clasat pe primul loc, fiind urmată de Bulgaria şi Serbia. La cuplu, campioni mondiali au fost declaraţi românii Ştefan Fâşie şi Felix Roman, iar vicecampioni, colegii lor, Claudiu Lukacs (care a concurat cu o rană la mână, după ce vineri s-a tăiat în coama unui crap) şi Cătălin Ureche. Pe locul trei s-au clasat Filipe Cardana şi Angelo Marques, din Portugalia. Pentru amenajarea lacului Corbu, reprezentanţii Rig Service au investit aproximativ 1,5 milioane de euro. „A fost o investiţie care a meritat. Mai mult, toate evenimentele care au ţinut de acest campionat, şi întregul mod de organizare a fost apreciat de concurenţi, de la care am primit numai cuvinte de laudă”, a spus preşedintele Rig Service, Florin Cârstocea. La rândul său, preşedintele Asociaţiei Litoral, Corina Martin, a declarat că acest gen de evenimente aduc o mai mare vizibilitate României din punct de vedere turistic decât participarea la târguri internaţionale de turism, iar pe viitor, Ministerul Turismului ar trebui să se implice mai mult în promovarea acestor manifestări.