Echipa României de junioare, prima şansă la cîştigarea medaliei de aur la CE de tenis de masă

Mîine, la Praga (Cehia), se va da startul Campionatului European pentru juniori şi cadeţi, întrecere în cadrul căreia România este reprezentată la toate cele patru categorii la care se va concura: cadete, cadeţi, junioare şi juniori. Din delegaţia ţării noastre prezentă la cea mai importantă competiţie continentală din acest an fac parte şi trei sportivi de la LPS-CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul, Cristina Hîrîci, Anamaria Sebe şi Lucian Munteanu, precum şi cei doi antrenori ai clubului, Liliana Sebe şi Viorel Filimon. Ieri, site-ul oficial al întrecerii a publicat lista echipelor favorite la cîştigarea titlului continental, România fiind cotată cu prima şansă în cadrul întrecerii de la junioare şi cu cea de-a treia în cea de la cadete. „Trebuie să ne calificăm la Campionatele Mondiale. Sperăm să ne clasăm pe primele patru poziţii pentru a obţine acest lucru, iar la individual şi dublu mi-am propus să am un parcurs cît mai bun. Sînt în ultimul an de juniorat şi trebuie să scot un rezultat bun. Dacă nu voi cîştiga o medalie, sper să rămîn cu satisfacţia că am luptat şi am ajuns cît mai sus. A fost unul dintre cei mai buni ani ai mei, şi la simplu şi la echipe, şi cred că voi reuşi o evoluţie bună şi de această dată”, a spus constănţeanca Anamaria Sebe, care în proba pe echipe va concura alături de colega sa de la club, Cristina Hîrîci, de Camelia Postoacă (CS Pristavu Cîmpulung) şi Andrada Vincze (CS Armătura Zalău). Deţinătoarea celei mai bune performanţe la ediţia precedentă a Campionatelor Europene (medalia de argint în proba de dublu mixt alături de Hunor Szocs), Camelia Postoacă visează la cea mai strălucitoare medalie în proba pe echipe, dar şi în proba de dublu mixt. „Vreau să cîştigăm proba pe echipe. Este o medalie pe care mi-o doresc şi pe care sper să o cîştigăm. La dublu voi face pereche cu o fată din Belarus şi sper să ajung între primele patru, iar la dublu mixt vreau să îmi îmbunătăţesc performanţa de anul trecut. Sperăm să fie o competiţie cît mai bună pentru noi, pentru că sîntem în penultimul an de juniorat”, a spus Postoacă. În grupa preliminară, prima adversară pentru junioarele României va fi Lituania, elevele Lilianei Sebe urmînd apoi să întîlnească Ucraina şi Croaţia. Grupele şi jucătorii care vor accede direct pe tabloul principal la simplu vor fi stabilite azi, la fel ca în probele de dublu şi dublu mixt.