Echipa „#Selfie“ s-a întâlnit cu publicul constănţean

Protagoniştii filmului „#Selfie“ s-au întâlnit cu publicul constănţean, ieri seară, la Cinema City din cadrul Maritimo Shopping Center, unde a rulat comedia care a devenit deja un fenomen. Filmul „#Selfie“, de Cristina Iacob, care a fost lansat în cinematografele din România pe 9 mai, a devenit cea mai bună lansare românească a anului, adunând în timp-record, în sălile de cinema, 12.648 de spectatori şi încasări de aproximativ 208.000 lei.

La Constanţa, biletele au fost sold-out vinerea trecută, în ziua premierei. Ieri seară, tinerii constănţeni s-au strâns cu mic, cu mare, entuziaşti, pentru a-i cunoaşte şi a se fotografia alături de o parte dintre protagoniştii filmului. Au fost astfel prezenţi la eveniment tinerii actori Olimpia Melinte, Flavia Hojda, Crina Semciuc, Levent Sali, Vlad Logigan şi Alexandru Călin, alături de cea care a semnat regia peliculei, Cristina Iacob.

UN FILM CU ŞI DESPRE TINERI „Ne aşteptam la un asemenea succes, pentru că e un film cu un target neexploatat în ţara noastră, şi anume tinerii, care cred că aşteptau un film cu ei şi despre ei şi care cred că îi bucură, pentru că este o poveste frumoasă de dragoste, de prietenie, de vară, cu multe aventuri. M-am înţeles extraordinar cu echipa de actori. A fost un cumul de energii şi sarcini, toată echipa a contribuit prin muncă şi efort şi ne-am înţeles comunicând foarte bine, meritul le aparţine, iar actorii sunt cum îi vedeţi şi în film, senzaţionali. Pe parcursul filmărilor, am întâmpinat diverse provocări, dar dacă comunici bine şi legi prietenii, cum, de altfel, am reuşit noi să facem, depăşeşti momentele dificile. Mă simt entuziasmată, îmi doream acest lungmetraj şi mă bucur că s-a întâmplat. Mă simt un om norocos, deoarece consider că este dificil să realizezi un film în ziua de astăzi, în România. În noiembrie voi lansa al doilea lungmetraj, pe care deja l-am filmat cu Raluca Aprodu şi cu Dragoş Bucur, o poveste de dragoste de Crăciun”, a declarat, pentru ziarul „Telegraf”, regizorul Cristina Iacob.

DEBUT SPECTACULOS ÎN BOX-OFFICE-UL ROMÂNESC Comparat cu fenomenul românesc „Liceenii“ din anii '90, filmul „#Selfie“ este o producţie MediaPro Pictures şi Zazu Film, fiind distribuită de Zazu Film. Comedia a avut un debut spectaculos pentru box office-ul românesc, clasându-se pe locul al treilea, după primul weekend de proiecţii.

În rolurile principale pot fi urmăriţi tinerii Olimpia Melinte, Crina Semciuc, Flavia Hojda, Vlad Logigan, Levent Sali şi Alex Călin. Alături de aceştia, distribuţia filmului este completată de actori cunoscuţi, ca Răzvan Vasilescu, Florin Călinescu, Alina Chivulescu şi Răzvan Fodor. Nu lipsesc nici vedete, precum Smiley, Alex Velea, Mihaela Rădulescu, Dan Chişu şi George Vintilă, care conferă un plus de culoare comediei, prin scurtele lor intervenţii.

„#Selfie“ spune povestea a trei adolescente, absolvente de liceu, pentru care marea aventură a vieţii lor începe cu o escapadă la mare, hotărâte să se distreze şi să uite de responsabilităţi. În ultimele două zile dinainte de examenul maturităţii, ele ajung să facă tot ce le trece prin cap, fără să ţină cont de consecinţe, iar cei trei tineri pe care îi cuceresc par mai mult decât dispuşi să le ofere tot ce-şi pot imagina.