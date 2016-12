Echipa Steaua București va avea alt nume din sezonul viitor?

Finanţatorul echipei Steaua Bucureşti, George Becali a anunţat la finalul meciului câştigat cu 3-0 împotriva formaţiei Viitorul Constanţa că din sezonul viitor, echipa se va numi "Fotbal Steaua" şi că a înregistrat deja marca la OSIM, anunţă Digi Sport.

La finalul meciului din Liga 1 cu Viitorul Constanţa, George Becali a anunţat că echipa sa ar putea avea din sezonul viitor un nou nume. Becali nu se opreşte aici şi spune că echipa va avea şi o altă siglă.

"Am fost la OSIM şi am înregistrat o nouă marcă! Am scris "Fotbal", sus, mare, iar dedesubt "Steaua", mai mic. Aşa că, gata, am terminat cu FCSB, ne vom numi "Fotbal Steaua", că fotbal facem!" a declarat George Becali, la finalul meciului cu Viitorul.

Cu doar 3420 de suporteri în tribună la meciul cu echipa antrenată de Gheorghe Hagi, Steaua riscă să fie părăsită definitiv şi de aceştia, dacă planul lui Becali va fi pus în aplicare. Laurenţiu Reghecampf speră ca şefii clubului să ajungă la un acord cu cei conduc CSA Steaua Bucureşti, astfel încât suporterii să o considere din nou pe actuala formaţie continuatoarea echipei înfiinţate în 1947.