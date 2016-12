Echipa Victory, încîntată de circuitul de pe Lacul Siutghiol

Ieri a fost zi plină pentru echipa Victory, campioana mondială en-titre a Class One World Powerboat Championship. Cele două ambarcaţiuni, Victory 1, cea care conduce în clasamentul general după primele două etape, şi Fazza 3 au efectuat primele teste pe Lacul Siutghiol din staţiunea Mamaia, locul de desfăşurare a celui mai spectaculos eveniment sportiv din România, Class One Romanian Grand Prix, programat în perioada 28-30 august. Cele două ambarcaţiuni au făcut cîteva ture de circuit, revenind apoi la ponton. Membrii celor două echipaje au fost mulţumiţi de modificările aduse circuitului, dar şi de felul în care s-au comportat ambarcaţiunile la prima ieşire pe lac. Tot ieri, directorul executiv al IOTA, Pasquale Sesana, a inspectat circuitul. Ieri au sosit la Constanţa şi cele două echipe italiene, GiorgiOffshore Racing şi Veneta Marina - Scam. Astăzi, ambarcaţiunile australienilor de la Maritimo, participante în premieră la Class One Romanian Grand Prix, vor face primele teste pe circuitul de la Mamaia.

Cel mai spectaculos eveniment sportiv din România, Class One Romanian Grand Prix, programat în perioada 28-30 august, pe Lacul Siutghiol din staţiunea Mamaia, a pornit deja la drum. Echipa Victory, campioana mondială en-titre şi lider în clasamentul actualului sezon al Class One World Powerboat Championship, a efectuat, ieri, primele teste pe lac. Prima ambarcaţiune lansată pe apă a fost Victory 1 (Mohammad Al Mehairi - pilot şi Jean Marc Sanchez - copilot), cea care conduce în clasamentul general după primele două etape, urmată de colega Fazza 3 (Arif Al Zafeen - pilot şi Nadir Bin Hendi - copilot). Cele două ambarcaţiuni au făcut cîteva ture de circuit, revenind apoi la ponton. Membrii celor două echipaje s-au arătat mulţumiţi de modificările aduse circuitului, dar şi de felul în care s-au comportat ambarcaţiunile la prima ieşire pe lac. “Antrenamentul a decurs foarte bine. Pentru mine este a treia oară cînd vin la Mamaia şi ştiu deja circuitul, însă pentru colegul meu Mohammad Al Mehairi a fost o premieră. Faţă de anul trecut, circuitul este mai tehnic, dar şi mai rapid, atingîndu-se viteze foarte mari, şi reprezintă o nouă provocare pentru noi. Lacul este fantastic, oamenii sînt foarte primitori şi aşteptăm cu nerăbdare să venim în fiecare an la Mamaia. Vremea a fost perfectă şi sper ca şi în timpul curselor să fie la fel. Dacă nu se va întîmpla aşa, nu va conta însă prea mult, pentru că toţi concurăm pe aceeaşi vreme”, a spus francezul Jean Marc Sanchez, unul dintre veteranii Class One. “Mă bucur că am venit, din nou, în România. Antrenamentul a fost bun şi sînt mulţumit de felul în care s-a comportat ambarcaţiunea. Cred că ne vom lupta pentru victorie cu australienii de la Maritimo”, a completat Arif Al Zafeen.

Înaintea celor două ambarcaţiuni, pe lac a ieşit şi directorul executiv al IOTA, Pasquale Sesana, care a inspectat circuitul. “Cei de la Victory au solicitat să-şi lanseze ambarcaţiunile la apă pentru a efectua cîteva teste în afara programului oficial. Au vrut să vadă şi circuitul şi să facă unele reglaje la motoare. Cei de la Maritimo vor face acelaşi lucru miercuri, pentru că au avut unele probleme la Arendal. Temperatura la Constanţa este mult mai mare decît în Norvegia, umiditatea la fel şi trebuie să efectueze nişte teste. Cursele se anunţă foarte spectaculoase pentru că cei de la Victory au ambarcaţiuni foarte rapide, însă Maritimo a demonstrat că poate fi competitivă”, a spus oficialul italian.

Ieri au sosit la Constanţa şi cele două echipe italiene, GiorgiOffshore Racing, cu ambarcaţiunea Giorgioffshore 18, şi Veneta Marina - Scam, cu ambarcaţiunea Foresti & Suardi - Roscioli Hotels 8. Astăzi, ambarcaţiunilor australienilor de la Maritimo, participante, în premieră, la Class One Romanian Grand Prix, vor face primele teste pe circuitul de la Mamaia.