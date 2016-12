Echipajul navei „Aegean Fantasy” şi-a semnat condamnarea

Soarta navei „Aegean Fantasy”, sub pavilion Saint Vincent, aflată în prezent în portul Safaga din Egipt, pare să fi fost pecetluită, după ce membrii echipajului (din care fac parte şi opt navigatori români) au acceptat voiajul în Somalia, ale cărei coaste sunt împânzite de piraţi. „Am fost înştiinţat că toţi membrii echipajului, inclusiv cei doi români care iniţial au cerut să fie repatriaţi, au semnat declaraţiile pe propria răspundere potrivit cărora sunt de acord să-şi continue voiajul. Armatorul a promis că le va plăti salariile restante, după care nava îşi va continua voiajul”, a declarat liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor şi, totodată, reprezentantul Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF) România, Adrian Mihălcioiu. Reamintim că, în urmă cu aproape o săptămână, navigatorii au apelat la reprezentantul ITF Egipt pentru a cere să fie repatriaţi, speriaţi de faptul că vor trebui să se apropie de Somalia. „Din informaţiile pe care le deţinem în prezent, nava, care are containere la bord, trebuie să se îndrepte către Somalia pentru a descărca marfa, după care va fi dusă în India, unde va fi vândută la fier vechi”, a precizat Mihălcioiu. El a adăugat că este mai mult decât posibil ca nava să fie capturată de piraţi, cu atât mai mult cu cât are 35 de ani vechime, ceea ce o transformă în victimă sigură. Pericolul este cu atât mai mare cu cât „Aegean Fantasy” nu doar va tranzita golful Aden, ci se va îndrepta către un port somalez. Mai exact, deplasarea într-un convoi este imposibilă. „Piraţii atacă chiar şi pescadoare. Situaţia echipajului de pe „Aegean Fantasy” este gravă, iar decizia lor este greu de înţeles”, a spus reprezentantul ITF România. O posibilă explicaţie pentru încăpăţânarea armatorului grec de a-şi trimite nava într-o zonă deosebit de periculoasă ar putea fi o eventuală asigurare a navei, care ar urma să fie colectată în cazul în care „Aegean Fantasy” s-ar scufunda pe mare sau ar dispărea, din diverse motive.