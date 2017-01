Echipajul navei amiral a Poliției de Frontieră a salvat migranți ilegali, pe Marea Neagră

Nava maritimă de patrulare și intervenție "Ștefan cel Mare" din cadrul Gărzii de Coastă, care în primul semestru al acestui an a participat la două misiuni internaționale în Italia și Grecia, a efectuat sâmbătă o misiune de supraveghere în Marea Neagră, în care polițiștii de frontieră români și-au demonstrat expertiza în privința salvării migranților ilegali.

Exercițiile demonstrative au fost coordonate de comisarul-șef Cătălin Paraschiv, care este comandantul navei din anul 2010, de la intrarea acesteia în serviciul Gărzii de Coastă.

"Noi suntem cea mai mare navă din Ministerul de Interne și de aceea se numește nava amiral", a afirmat Cătălin Paraschiv.

El a spus că nava maritimă "Ștefan cel Mare" a participat la operațiuni comune organizate de Agenția Europeană Frontex.

"În operațiuni comune, organizate de către agenția Frontex am fost în 2011 în Grecia, în 2013 în Italia, în 2016 în Italia și Grecia. Practic, în patru operațiuni. Ca timp, aproape un an de zile, în total, am fost în operațiuni comune Frontex. Toate au fost pentru acordarea de suport statului gazdă în privința migrației ilegale pe mare și totodată acordare de sprijin persoanelor care au nevoie de ajutor", a explicat Cătălin Paraschiv.

Acesta a mărturisit că, de la începutul anului și până în prezent, a stat în România doar două luni, însă a precizat că nu regretă timpul petrecut departe de casă, deoarece a câștigat multă experiență.

"De la începutul acestui an am stat aproape două luni de zile acasă, în rest am fost plecat în Italia și în Grecia. Au fost operațiuni frumoase, pot să spun că echipajul și eu am câștigat foarte multă experiență și în cazul unei migrații masive pe Marea Neagră, care s-ar îndrepta către România, suntem total pregătiți pentru a putea face față, în primul rând pentru a salva acele persoane și (...) pentru a face acțiune polițienească pentru a putea descoperi călăuzele care au facilitat această migrație ilegală", a arătat Paraschiv.

Comandantul navei "Ștefan cel Mare" a menționat că, în prezent, România nu se confruntă cu probleme în privința migrației ilegale pe mare. "Nu este atractivă, deocamdată, țara noastră pentru migrație ilegală pe mare (...), dar noi trebuie să fim pregătiți pentru orice (...), să putem interveni și să ne desfășurăm acțiunile cu profesionalism", a subliniat Cătălin Paraschiv.

În acest sens, echipajul navei participă la misiuni complexe în Marea Neagră.

"În echipajul navei sunt 39 de persoane, dar facem dublu misiuni decât făceam înainte. (...) Avem misiuni complexe, misiuni lungi, de supraveghere în Marea Neagră, OPV-ul (Offshore Patrol Vessel — n.r.) este o navă care poate naviga fără întrerupere timp de 30 de zile", a explicat el.

În misiunile internaționale la care au participat în acest an, polițiștii de frontieră români de pe nava "Ștefan cel Mare" au salvat și transferat la bordul navei Gărzii de Coastă peste 1.000 de persoane (copii, femei și bărbați), care se aflau în pericol de înec, pe ambarcațiuni gonflabile ce navigau pe Marea Mediterană și Marea Egee. În toate cazurile, au fost efectuate procedurile specifice (triere și evaluare medicală), care au fost prezentate și sâmbătă în exercițiile demonstrative.

În acest context, Paraschiv și-a amintit de cea mai lungă perioadă în care au fost la bordul navei amiral 371 de persoane. "Pentru 52 de ore am avut 371 de persoane la bord", a spus el, explicând că această situație a avut loc în luna martie, iar cele mai multe dintre persoanele în cauză veneau din Nigeria și doreau să ajungă în Italia. "După ce au urcat la bord li se dă apă, mâncare uscată, o folie, în funcție de vreme, dacă este vară, o folie de vară, dacă este iarnă, avem și folie de iarnă", a declarat Paraschiv.

Comisarul-șef a vorbit și despre unul dintre momentele care l-au marcat. "Cel în care am ambarcat o persoană decedată. (...) Când am ambarcat-o, era și sora ei în acea ambarcațiune. (...) Ne-am dat seama că este o persoană distrusă, care a plecat pentru o viață mai bună și pe drum, când aproape s-o atingă, (...) și-a pierdut sora. Veneau din Nigeria și voiau să meargă către nordul Europei. Sora care a murit avea 25 de ani și cea în viață avea 29 de ani", și-a amintit Paraschiv.

Și cazurile de migrație ilegală în care sunt implicați copii mici sunt foarte dificile, a explicat Paraschiv.

"Foarte mulți copii mici, sugari, cred că peste 50, erau înghesuiți printre ceilalți migranți. Oricând puteau să moară împreună cu ceilalți", a afirmat el, amintindu-și de operațiunile desfășurate.

În opinia sa, toți acești oameni caută și merită o viață mai bună. "Cred că merită și ei o viață mai bună, chiar și în țara de unde sunt. Dar atunci când pleacă undeva, trebuie să acordăm sprijinul necesar pentru (...) a putea trăi", a subliniat Paraschiv.

Exercițiile demonstrative realizate de echipajul navei maritime "Ștefan cel Mare" au avut loc în contextul aniversării zilei Poliției de Frontieră Române.

În acest an, pe 24 iulie, sunt celebrați 152 de ani de la semnarea, de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza, a decretului domnesc de înființare a Corpului Grănicerilor.