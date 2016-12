Echipamente pentru Reactoarele nucleare 3 şi 4

General Electric (GE) ar putea fi unul dintre furnizorii de echipamente pentru Reactoarele nuclare 3 şi 4 ale Centralei Nucleare Electrice (CNE) de la Cernavodă, potrivit grupului american şi ambasadorului SUA la Bucureşti, Mark Gitenstein. „Sperăm că GE va avea oportunitatea să participe la proiectul construcţiei Reactoarelor nuclear 3 şi 4. Sunt încrezător că vor avea un rol în acest proiect”, a declarat Gitenstein. La rândul său, directorul executiv al GE pentru România, Bulgaria şi Republica Moldova, Carmen Neagu, a afirmat că GE este interesat să furnizeze echipamente pentru cele două unităţi nucleare. Nuclearelectrica şi GE au semnat, ieri, un contract pe opt ani prin care grupul american va furniza servicii de mentenanţă pentru Reactoarele nucleare 1 şi 2 ale centralei de la Cernavodă. Acordul are o valoare maximă de 146 milioane dolari. De asemenea, ministrul Economiei, Adriean Videanu, a declarat că proiectul construcţiei Reactoarelor nucleare 3 şi 4 de la Cernavodă nu are probleme de finanţare, fiind cel mai atractiv din Europa. „Nu ne punem problema finanţării acestui proiect. Suntem în grafic, s-au făcut toate diligenţele pe partea de inginerie. În săptămânile, lunile următoare, sperăm să avem avizul Comisiei Europene”, a afirmat Videanu. Construcţia Unităţilor 3 şi 4 ar putea începe în acest an, în baza unui parteneriat încheiat între Nuclearelectrica şi companiile Enel (Italia), Electrabel (GDF Suez), CEZ (Cehia), Iberdrola (Spania), RWE (Germania) şi ArcelorMittal România. Cele două reactoare vor fi finalizate, potrivit calendarului lucrărilor, în 2015 - 2016.