Echipele de cadete şi junioare ale României, în pregătire la Constanţa pentru CE de tenis de masă

În sala de tenis de masă a Liceului cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru” e forfotă mare. După o serie de concursuri internaţionale, loturile de junioare şi cadete ale României s-au “retras” la Constanţa pentru un cantonament care va dura pînă pe 7 iulie. Va urma prima competiţie importantă din acest an pentru cadete, cadeţi, junioare şi juniori, în perioada 9-19 iulie, la Praga (Cehia), Campionatul European. După o repetiţie reuşită în urmă cu două săptămîni la Campionatul Balcanic, unde românii au urcat pe podium de 24 de ori, aşteptările pentru întrecerea de la Praga sînt mari. „Ne pregătim pentru o competiţie importantă pentru noi. Nu va fi uşor la Praga. În jur de 80 de echipe se luptă pentru medaliile de acolo şi multe dintre ele sînt destul de omogene. Sperăm să ajungem în primele patru şi să reuşim să ne calificăm la Campionatul Mondial rezervat junioarelor. Aşteptăm o medalie şi din partea Cristinei Hîrîci, însă totul va depinde de cum vom reuşi să ne mobilizăm”, a declarat Liliana Sebe, antrenoarea lotului de junioare. Echipa este formată din Cristina Hîrîci, Ana-Maria Sebe, ambele de la LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul, Camelia Postoacă (CS Pristavu Cîmpulung) şi Andrada Vincze (CS Armătura Zalău), în timp ce întrecerea cadetelor este atacată cu Bernadette Szocs (CSM Bistriţa), Larisa Magyarosi (CSM Bistriţa), Irina Ciobanu (CSS LPS Slatina) şi Roxana Istrate (CSM LPS Buzău). „Sîntem optimişti în ceea ce priveşte această întrecere, mai ales că anul trecut echipa de cadete a obţinut un rezultat foarte frumos, devenind campioană europeană. Sigur, ne-am propus acelaşi lucru, dar nu trebuie să uităm că în Europa sînt foarte multe ţări cu tenis de masă dezvoltat. Mă refer la Germania, Rusia şi Slovacia, care practică un tenis de masă la un nivel ridicat. Fetele sînt montate şi cred că ne vom întoarce cu un rezultat bun”, a declarat Petre Arnăutu, tehnicianul care pregăteşte lotul de cadete. De altfel, la antrenamentele din această săptămînă asistă şi antrenorul federal Viorel Filimon, care îi va însoţi pe sportivi în Cehia, dar şi Iulia Necula, componenta echipei naţionale de la Beijing, aflată în vacanţă în această perioadă la Constanţa, precum şi Cristian Grigore, care după cinci ani petrecuţi în Franţa va reveni sub culorile clubului Farul.

Grupe accesibile pentru ambele echipe

În grupa preliminară de la junioare, România are ca adversare pe Ucraina, Lituania şi Croaţia, în timp ce cadetele vor înfrunta reprezentativele Poloniei, Franţei şi Luxemburgului. „Se califică primele două echipe, însă noi sperăm să obţinem prima poziţie pentru a avea parte de un adversar accesibil în următorul tur. Cea mai grea adversară pentru noi la ora actuală este Ucraina, care o are în componenţă pe Margaryta Pesotska, dar sperăm să obţinem un rezultat bun în faţa lor”, a spus Liliana Sebe. La ediţia precedentă a Campionatelor Europene, echipa României de junioare a ocupat poziţia a zecea, în timp ce cadetele au obţinut trofeul european în întrecerea pe echipe. În echipa de juniori, LPS-CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul îl are drept reprezentant pe Lucian Munteanu.