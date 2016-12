Echipele României de tenis de masă, în finalele Open-ului din Bahrain

Începutul de an a adus pentru jucătoarele de tenis de masă de la LPS “Nicolae Rotaru” - CS Farul una dintre cele mai intense pregătiri de până acum. Cristina Hîrîci, Anamaria Sebe şi Elizabeta Samara au participat, alături de celelalte componente ale loturilor naţionale de senioare, junioare şi cadete, la un cantonament de aproape o lună în China, experienţa trăită acolo urmând să-şi spună cuvântul în cele mai importante competiţii programate în acest an. „A fost mult antrenament, peste putinţele noastre. Nu avem pregătirea fizică necesară să facem faţă la ritmul lor, iar sistemul nostru de pregătire nu ne permite din cauza şcolii să facem volumul lor de muncă. Nu mai punem că numărul mare de jucătoare valoroase creşte concurenţa şi automat calitatea antrenamentului şi a valorii”, au fost concluziile antrenorului Viorel Filimon, care speră să pună în practică lucrurile învăţate acolo cu viitoarele generaţii de sportivi. „Am învăţat multe şi a fost o experienta pozitivă pentru toţi, atât sportivi, cât şi antrenori. Încercăm să aplicăm la condiţiile noastre ceva din ce am văzut acolo. Am filmat vreo 40 de ore de antrenamente cu cele mai valoroase jucătoare din lume. Acestea constau în pregătirea fizică, teme specifice, servicii, retur de serviciu şi multe altele. Erau şase-şapte ore de antrenament pe zi. Poate rezultatele acestei pregătiri se vor vedea peste câteva luni şi sper că va fi un nou început”, a mai spus Viorel Filimon.

Prima competiţie importantă pentru jucătoarele de tenis de masă, care s-au antrenat în China, este Open-ul din Bahrain. Atât echipa de cadete, cât şi cea de junioare şi-au asigurat medaliile de argint în cadrul acestei întreceri. La junioare, unde participă şi constănţeanca Cristina Hîrîci, România a trecut, ieri, de Luxemburg, scor 3-0. Rezultate: Hîrîci - Stammet 3-0, Postoacă - Konsbruck 3-0 şi Hîrîci / Postoacă - Stammet / Konsbruck 3-0. În semifinale, junioarele noastre s-au duelat cu reprezentativa Hong Kong - China, de care au trecut cu 3-0. Rezultate: Postoacă - Ching Wan 3-1, Hîrîci - Ka Yee 3-0 şi Hîrîci / Postoacă - Ching Wan / Ka Yee 3-0. Astăzi, în finalele probei pe echipe, România va întâlni prima echipă a Egiptului, la junioare, respectiv Suedia, la cadete. Competiţia continuă azi şi cu partidele probei de simplu.