Echipele ştiu “traseul” pentru cîştigarea Trofeului “Telegraf”

Optimile de finală ale Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, ediţia a 18-a, cel mai vechi turneu rezervat veteranilor, anunţă duminică, la Sala Sporturilor, jocuri deosebit de interesante. Fiecare formaţie visează la calificarea în sferturi, semifinale şi marea finală, iar tabloul jocurilor pînă în ultimul act a fost stabilit la tragerea la sorţi desfăşurată miercuri, la Restaurantul “Rustic”. În optimi regăsim trei cîştigătoare ale trofeului, Municipal, Săgeata Stejaru şi Voinţa, aceste formaţii, alături de Alpha şi Callatis Mangalia fiind printre favoritele la victoria finală, dar echipe precum CS Eforie, Intersport sau Capitol ’84 pot producea marea surpriză. Învingătoarele din optimi se vor întîlni, în sferturi, după cum urmează - sfert 1: CS Eforie sau Intersport vs. Municipal sau Olimpia; sfert 2: Înfrăţirea Cogealac sau Tomis-Millenium vs. Săgeata Stejaru sau Recolta Cumpăna; sfert 3: Alpha sau Voinţa vs. Elox-Portul sau Dinamo; sfert 4: Olimpic-Ştiinţa sau Capitol’84 vs. Callatis Mangalia sau Telegraf & TV Neptun. Programul semifinalelor va fi următorul: învingătoare sfert 1 - învingătoare sfert 2 şi învingătoare sfert 3 - învingătoare sfert 4.

Programul partidelor din optimile de finală, care se vor disputa duminică, 15 februarie, la Sala Sporturilor, se prezintă astfel - ora 9.00: CS Eforie - Intersport; ora 9.45: Municipal - Olimpia; ora 14.00: Înfrăţirea Cogealac - Tomis-Millenium; ora 14.45: Săgeata Stejaru - Recolta Cumpăna; ora 15.30: Alpha - Voinţa; ora 16.15: Elox-Portul - Dinamo; ora 17.00: Olimpic-Ştiinţa - Capitol’84; ora 17.45: Callatis Mangalia - Telegraf & TV Neptun.

Sponsorii competiţiei: Hypermarketul Carrefour şi Restaurantul “Rustic”

Sponsorul echipei Telegraf & TV Neptun: China Mall

Parteneri: DSJ şi AJF Constanţa