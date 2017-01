Eclipsă totală de Lună, de solstiţiu

O eclipsă totală de Lună va avea loc marţi, 21 decembrie, la ora 10.13, ora României. Spre deosebire de o eclipsă solară, care necesită măsuri de precauţie pentru protejarea vederii, eclipsa totală de Lună poate să fie privită cu ochiul liber, fără vreun risc. O eclipsă totală de Lună are loc atunci când când Soarele, Pământul şi Luna sunt aliniate perfect: în mişcarea ei în jurul Pământului, Luna intră în umbra acestuia şi Pământul ajunge între Soare şi Lună. Terra blochează astfel razele Soarelui şi tot ce vedem este Luna în umbră. Cu toate astea, Luna e vizibilă. Mai mult, din cauza faptului că atmosfera Terrei va reflecta razele solare, Luna va deveni un cerc roşu, ca de foc. În ziua în care are loc Eclipsa totală de Lună are loc şi solstiţiul de iarnă în emisfera nordică, mai sus de Ecuator, sau de vară, în emisfera sudică, mai jos de Ecuator. Este prima oară în ultimii 456 de ani când un solstiţiu are loc în acelaşi timp cu o eclipsă totală de Lună. Solstiţiul de iarnă e cea mai scurtă zi a anului şi marchează începutul oficial al iernii. Apoi, până la 21 iunie 2011, zilele vor fi din ce în ce mai lungi şi nopţile din ce în ce mai scurte, urmând ca la solstiţiul de vară, cea mai lungă zi a anului, procesul să se inverseze. România va fi printre puţinele zone din lume în care Eclipsa nu va fi vizibilă, eclipsa putând fi văzută din America, Europa de Vest şi o parte din Asia, dacă cerul va fi senin. Din America de Nord în Islanda, eclipsa totală de Lună va fi observabilă mai mult de o oră.