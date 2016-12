„Eco Show”, „Miss Diaspora” şi spectacole incendiare la „Callatis 2009”

Festivalul „Callatis 2009” de la Mangalia a continuat, vineri şi sîmbătă seară, cu spectacole susţinute de o parte din cei mai mari artişti autohtoni. Principalul organizator al acestei ample manifestări, care s-a desfăşurat între 9 şi 16 august, a fost Primăria Municipiului Mangalia, cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa şi al Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Litoral-Delta Dunării. Transformînd oraşul Mangalia într-unul dintre cele mai fierbinţi puncte ale litoralului românesc, festivalul a găzduit, vineri, campania „Callatis Eco Show”, lansată de Consiliul Judeţean Constanţa, împreună cu Ministerul Mediului şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român. Sîmbătă seară, pe aceeaşi scenă în formă de scoică, din Portul Turistic Mangalia, s-a desfăşurat concursul „Miss Diaspora”, la care au participat 18 tinere de origine română din ţări ca Germania, Belgia, Franţa, Italia, Portugalia, Serbia, Cehia, Spania, Turcia, Canada, Australia şi Statele Unite ale Americii.

Spectacolul de vineri seară a inclus recitaluri de excepţie, susţinute de nume mari ale industriei muzicale româneşti, precum Mihai Trăistariu, Anna Lesko, Animal X, Vunk, Hora, Delia, Celia, Corina, Bere Gratis, Hara, Blaxy Girls sau Fun Factory. Hara şi Vunk au fost la înălţime, ridicînd în picioare sute de persoane, „vrăjite” de sunetele chitarelor şi ritmurilor muzicii celor două trupe. Atmosfera a devenit şi mai incendiară, odată cu apariţia uneia dintre cele mai aşteptate formaţii ale festivalului, Bere Gratis. Sosit cu aproximativ o oră înainte să urce pe scenă, solistul grupului, Mihai Georgescu, alias „Miţă”, a fost asaltat de fani, fiind protagonistul unor „şedinţe” foto şi de autografe. După concert, el a declarat: „Ne bucurăm că am ajuns la Callatis şi mai ales, că am avut parte de un public minunat”. Deşi sezonul estival se apropie de încheiere, formaţia Bere Gratis are un program încărcat. Artiştii nu vor avea parte de o vacanţă în adevăratul sens al cuvîntului, ci doar vor merge cîteva zile la Roma, apoi se vor ocupa de noul lor album, un dublu CD audio ce conţine 24 piese. „O să mergem cîteva zile la Roma, în curînd, dar vom fi în ţară pentru a lansa, în această toamnă, Pe Marele Ecran, noul nostru album”, a spus Miţă.

Printre cele mai sofisticate prezenţe de vineri s-au numărat Delia şi Celia. Prima a sosit cu obişnuita ei caschetă care le imită pe cele ale Poliţiei Române şi, pînă să intre în scenă, s-a jucat cu un... laser, iar Celia a făcut impresie cu un căţel rasa bichon, pe care îl ţinea în... poşetă. „Are patru luni şi jumătate, iar eu îl am de două luni. De atunci este alături de mine oriunde mă duc”, a menţionat Celia.

Mihai Trăistariu, printre „stelele” de la Mangalia

De departe, cea mai apreciată prezenţă la festival a fost Mihai Trăistariu. Artistul a făcut senzaţie, vineri seară, la „Callatis”, debutînd pe scenă cu piesa „Billie Jean”, alături de o trupă de dansatori costumaţi în stilul vestimentar al lui Michael Jackson. Piesele interpretate de Trăistariu, cu vocea sa inconfundabilă, au fost pe placul persoanelor de toate vîrstele prezente la festival. Pentru Trăistariu, „Callatis 2009” a însemnat a şasea sa prezenţă consecutivă la celebrul eveniment, avînd parte, ca de fiecare dată, de un public minunat. După concert, artistul a făcut o serie de declaraţii referitoare la proiectul „Callatis Eco Show”, lansat de Consiliul Judeţean Constanţa, împreună cu Ministerul Mediului şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român. „Am fost, acum 10 ani, în Germania şi acolo totul este ordonat. Erau coşuri şi toată lumea ştia: sticle la sticle, plastic la plastic şi aşa mai departe. Cînd m-am întors, sincer, mi s-a făcut milă de România. Dar, încet-încet, se mişcă şi la noi lucrurile şi cred că în doi-trei ani, vom fi şi noi ca toţi cei din Occident”, a menţionat Trăistariu. Cîntăreţul nu s-a sfiit să recunoască faptul că, uneori, are şi el un comportament ca al majorităţii: „Nu pot să spun despre mine că sînt un ecolog convins, deşi ar trebui să fiu. Am fost şi eu la grătare şi poate că am lăsat, cîndva, o sticlă unde nu trebuie sau o pungă, este omeneşte, dar lucrurile sînt pe drumul cel bun”. Cariera muzicală a lui Trăistariu este pe... val, deşi se apropie toamna. Pînă în luna septembrie, artistul va fi prezent la concursul „Miss Austria” de la Viena, unde va cînta în direct, apoi se va deplasa la un festival al francofoniei mondiale, în Liban.

Mai implicat în domeniul ecologiei este Hienă, componentul trupei Animal X. „Sînt implicat în ecologie de trei ani şi, în prezent, sînt ambasador al Uniunii Europene în acest domeniu. Chiar luna aceasta, pe 20, voi merge la Stockholm, unde are loc o conferinţă de acest gen şi vor participa şi artişti străini, precum Moby”, a menţionat Hienă. Referitor la cariera muzicală, artistul a declarat că trupa se află într-o perioadă delicată, ca urmare a schimbării de stil. „Noi încercăm să pătrundem pe piaţa din România cu aceste influenţe de drum\'n\'base. Muncim mult şi aşteptăm rezultatele”, a încheiat Hienă.

După concertele de pe scena-scoică din Portul Turistic, atracţia principală a constituit-o celebra străduţă a oraşului Mangalia, „Aleea Stelelor de Mare”, locul unde sînt rezervate, asemenea obiceiurilor de la Hollywood, „stele” pentru artiştii care au cîntat, de-a lungul timpului, în al doilea oraş ca mărime de la malul mării. Alături de personalităţi autohtone şi din străinătate, vineri seară, au mai fost adăugate alte două stele, pentru Mihai Trăistariu şi trupa Fun Factory.

Cătălin Botezatu, „profetul” concursului „Miss Diaspora”

Sîmbătă seară, la Olimpiada Frumuseţii Româneşti au fost desemnate laureatele concursului „Miss Diaspora”, iar „Callatis 2009” a găzduit o serie de concerte susţinute de Ro-Mania, Distinto, Bandidos, Tony&Cross sau Costi Ioniţă & Andreea & Lennox Brown. Constănţeanul Costi Ioniţă este autorul proiectului de succes „Sahara”, artistul făcînd senzaţie alături de Andreea, Lennox şi trupa de dansatoare senzuale. „S-a văzut cum a decurs totul. Am cîntat trei piese live şi a fost o coregrafie excepţională, în faţa unui public fenomenal. Mulţumim din suflet organizatorilor”, a declarat Costi Ioniţă, după concert. La fel de entuziasmat a fost şi Lennox, care a menţionat: „România? O iubesc, este a doua mea ţară. Soţia mea este româncă şi mă simt excepţional aici”.

Momentul cheie al serii a fost, însă, mult-aşteptatul concurs „Miss Diaspora”. Cele 18 fete s-au întrecut în faţa unui juriu compus din experţi în domeniu, precum Alexandru Croitoru, celebru regizor din diaspora, George Ivaşcu, director al teatrului Metropolis, Mihaela Rădulescu, redactor şef al cotidianului din diaspora „Actualitatea Românească”, Carmen Mocanu, George Scarlat, dar şi Monica Grosu Tusac, Miss România Univers 1995, responsabilă cu pregătirea fetelor şi celebrul designer român, Cătălin Botezatu, preşedintele juriului. Înainte de desemnarea cîştigătoarei concursului „Miss Diaspora”, creatorul de modă Cătălin Botezatu, a declarat: „Este un concurs diferit faţă de toate celelalte, pentru că nu s-a pus accent pe aspectul fizic, ci pe alte calităţi, precum prezenţa şi chiar simţul umorului. Desigur, voturile de pe internet au avut un cuvînt greu de spus”. Botezatu a dezvăluit şi opţiunile sale pentru cîştigătoare. „Sincer? Mie mi-a plăcut cel mai mult reprezentanta Statelor Unite, a impresionat frumos la proba cu vioara. Dar tot reprezentanta Canadei este cea mai frumoasă”, a încheiat designerul, vorbele sale dovedindu-se adevărate, pentru că aceasta a fost desemnată cîştigătoarea „Miss Diaspora”.

Alexandra Maria Tarcu din Canada, „Miss Diaspora” 2009

În vîrstă de 17 ani, Alexandra Maria Tarcu este o sportivă, face parte din echipa de volei a liceului şi a impresionat la „Callatis” prin proba de Tae Kwan Do. Pe lîngă Botezatu, şi prezentatorul serii, Adrian Enache, a preferat-o tot pe Alexandra Tarcu. „Concursul a fost excepţional. Totul a fost legat, Monica Grosu Tusac este un bun organizator, are experienţă şi la fel şi Cătălin Botezatu, care este un specialist în domeniu. Şi eu mi-am dorit să cîştige tot... Canada, dar şi Silke Low din Germania, la fel de mult. Probabil faptul că nu cunoaşte limba română a dezavantajat-o pe reprezentanta Germaniei”, a menţionat Enache.

Recital Adrian Enache featuring... Mihai Claudiu Tusac

Seara de sîmbătă s-a încheiat cu obişnuitul program al amplasării „steluţelor de mare”. Adrian Enache s-a ales cu o stea pe Aleea Celebrităţilor din Mangalia, în urma prestaţiei sale ca prezentator al concursului „Miss Diaspora”, dar şi datorită recitalului susţinut la festival. Trofeul „Steaua de Mare” i-a fost înmînat cîntăreţului de către primarul municipiului Mangalia, Mihai Claudiu Tusac. Cei doi şi-au adus aminte de vremurile în care erau colegi de şcoală în oraşul Galaţi şi, de dragul vremurilor trecute, au interpretat împreună o serie de melodii. „Mai ţii minte Mihai, în urmă cu mai bine de douăzeci de ani, ce cîntam?”, s-a adresat Enache edilului Mangaliei, apoi au cîntat „Nu ne place şcoala” şi „Let It Be”, piesă celebră a formaţiei Beatles.

Festivalul de la Mangalia s-a încheiat aseară, cu „Callatis Fiesta”. Ritmurile latino au explodat pe scena-scoică din Portul Turistic Mangalia, care a găzduit concertele unor artişti celebri autohtoni, precum Loredana, Smiley, Puya, Rock On sau Cristina Rus.