"Ecologiștii" constănțeni rup crengi pentru un protest pro-natură?!?

10:03:56 / 11 Mai 2015

Nu prea mai merge cu prosteala...

Vad ca nu mai puteti de faptul ca protestatarii au rupt crengute. Nu v-am vazut sa sariti in sus in fiecare an de Florii, cand sunt rupte salciile de catre tiganii ce le revand in piete, la biserici, bine-mersi. Ori aia reprezinta electoratul vostru pomanagiu, si sa nu-i deranjam, dupa cum sublinia Mazare. Treaba e ca o data cumparata prostimea, treaba merge unsa. Si sa puna aia de la Marrone Rosso scaune mai multe ptr gura-casca...