Ecologie şi muzică electronică la “WARM YOURSELF UP”

„Anyplace” şi Organizaţia “Mare Nostrum” îşi “dau mîna” şi organizează, pe 18 iulie, la Costineşti, evenimentul “WARM YOURSELF UP INTERSTATE TOUR”. Considerat o bună ocazie pentru a le arăta tinerilor ce înseamnă o atitudine ecologistă, mai ales că voluntarii Mare Nostrum vor ajunge la Costineşti încă din 17 iulie pentru a împărţi materiale promoţionale despre proiectele organizaţiei, evenimentul din cortul “Gossip” va avea şi invitaţi cunoscuţi iubitorilor de muzică electronică. Astfel, cei prezenţi la “WARM YOURSELF UP INTERSTATE TOUR” vor avea şansa de a-I vedea la lucru pe Markus Homm, Mihai Popoviciu şi Oliviu. Homm&Popoviciu au scos deja pe piaţă o compilaţie-mix cu o parte din piesele compuse de ei, acestea bucurîndu-se de mult succes în rîndurile ascultătorilor de tech-house, house şi deep house. Markus Homm s-a născut în România, dar trăieşte de mic în Germania, unde şi-a făcut un nume în muzica electronică. În 2004, a deschis un magazin de viniluri în Sibiu, apoi a obţinut o poziţie solidă pe scena techno cînd piesa sa, Sweet Keys, a fost transmisă de numeroase emisiuni de radio (inclusiv BBC). Mihai Popoviciu provine din Sibiu şi este considerat unul dintre cei mai inovativi producători est-europeni din muzica electronică. Pasiunea sa pentru sunetul electronic l-a determinat să producă propria sa muzică, iar în ultimii ani a primit recunoaşterea unor artişti ca Laurent Garnier, Mick Wills si DJ Chloe. Totodată, Oliviu este nominalizat, în acest an, pentru “Cel mai bun DJ debutant din Romania în 2008” la “Nights Awards 2009” şi “Premiile muzicale beatfactor.ro”, lucru care îi aduce un plus de notorietate în rîndul clubberilor.