Ecologizare la Vama Veche

Clubul de Scufundări „Scubalibre”, împreună cu partenerii săi, a desfăşurat, sâmbătă, o acţiune de ecologizare a plajelor în localitatea Vama Veche. Scopul iniţiativei, potrivit celor implicaţi, este conştientizarea în rândul populaţiei a impactului pe care îl are depozitarea neglijentă a deşeurilor, dar şi stimularea oamenilor de a participa la curăţarea plajelor. La acţiunea de sâmbătă au fost invitaţi să participe şi specialişti în domeniul marin, scafandri profesionişti şi recreaţionali, voluntari, iar activităţile desfăşurate au constat în adunarea deşeurilor de pe plajă şi din apă. „Activitatea de ecologizare o facem, în mod constant, de trei ani. În cea mai mare acţiune, desfăşurată anul trecut, am adunat 250 de kilograme de gunoi în Eforie Nord. Anul acesta, probabil, că o să avem undeva la 100 de kilograme de gunoaie. O să facem mulţi ani de acum încolo astfel de acţiuni. Numai văzându-ne făcând lucrul acesta lumea poate că se mai gândeşte o dată înainte să arunce gunoiul pe jos”, a declarat Răzvan Moldovan, iniţiatorul acţiunii. Participanţii susţin că, de la un an la altul, în apa mării sunt găsite obiecte care pun în pericol vieţuitoarele marine, de la scutece, sticle şi anvelope, până la recipiente de vopsea. Se ştie că, în fiecare vară, autorităţile se confruntă cu o mare problemă, şi anume lipsa de respect a turiştilor faţă de natură. Deşi aceste acţiuni de ecologizare au ca scop diminuarea fenomenului, poate numai aplicarea unor amenzi usturătoare ar conduce la rezultate mai bune, aşa cum se întâmplă în alte state civilizate din lume.