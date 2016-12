Economatul, un elogiu adus comunismului

Vicepreşedintele PNL, Varujan Vosganian, lansează o critică dură la adresa iniţiativei guvernamentale de a resuscita fantoma economatului, afirmând că aceste magazine, venite din „utopia neagră a pedismului de astăzi”, reînvie comunismul, alături de alte acţiuni, precum „atitudinea securistică faţă de rege, melancoliile pentru Parlamentul unicameral şi legea ilicitului sau folosirea structurilor informative”. „Economatele ar presupune alcătuirea unei reţele de angrosişti privilegiaţi, subvenţionaţi de stat. O tejghea de la care să se vândă la preţul de producţie, fără să vii cu bani de-acasă pentru salariul vânzătorului, chiria sediului ori pentru ambalarea şi păstrarea produselor, nu s-a pomenit nici în Utopia lui Thomas Morus. Se vor face, poate, de către primarii pedişti mai zeloşi, vreo două - trei magazinaşe prizărite, bun prilej pentru guvernanţi să se laude şi pentru pensionari să se calce în picioare şi cam atât”, comentează Vosganian pe blogul său. El îi acuză pe guvernanţii portocalii că reînvie mentalităţile comunismului: „Pildele sunt nenumărate în ultima vreme - atitudinea securistică faţă de rege, nostalgia după faimoasa lege 18 a averilor ilicite, îngheţarea preţului la gaze pentru gospodării, crescând numai la firme, de parcă produsele mai scumpe nu le cumpară tot oamenii, melancoliile unicamerale, folosirea structurilor informative veşnic la pândă etc etc. Şi acum vin Economatele, cu iluzia că economia de piaţă e îmbâcsită de speculanţi şi că raiul oamenilor săraci e statul, care are grijă de ei, de parcă nu tot statul îi jecmăneşte”.