Economia, ademenită la Mangalia cu superfacilităţi fiscale

În viziunea primarului Mangaliei, Cristian Radu, o politică fiscală sănătoasă nu înseamnă majorarea taxelor şi impozitelor locale. În această idee, la finele săptămânii trecute, consilierii locali au adoptat o hotărâre prin care vin în ajutorul societăţilor comerciale. Astfel, cele aproximativ 1.200 de societăţi comerciale care au calitatea de contribuabil la bugetul local vor beneficia de o serie de facilităţi fiscale privind plata impozitelor pe clădiri şi terenuri. Potrivit primarului, hotărârea a fost luată pentru atragerea de investiţii, crearea de noi locuri de muncă şi pentru a susţine dezvoltarea economică în municipiul Mangalia. Astfel, potrivit hotărârii, pentru cei care investesc între 100.000 de euro şi 300.000 euro şi creează cel puţin cinci noi locuri de muncă, Primăria se oferă să acorde o reducere de 30% pe an la plata impozitului pe clădiri şi pe terenul aferent investiţiei. De asemenea, pentru investiţiile cu valori cuprinse între 300.000 euro şi 500.000 euro şi înfiinţarea a cel puţin şase noi locuri de muncă se acordă o reducere de 40% pe an la plata impozitului. Scutirea de la plata impozitului merge până la 100%, în cazul celor care investesc într-un an mai mult de 1.000.000 euro şi înfiinţează cel puţin zece noi locuri de muncă în municipiul Mangalia.