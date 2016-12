Economia din „Laptele și cornul“, către copiii instituționalizați

Având în vedere economia care s-a făcut la nivelul județului, în 2014, în Programul „Laptele și cornul“, consilierii județeni au propus ieri, în ultima ședință din acest an, să utilizeze banii rămași tot în folosul copiilor. Mai exact, vicepreședintele Consiliului Județean (CJC) Cristinel Dragomir a propus ca economia de aproape un milion de lei să fie relocată către Direcția Generală de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului Constanța. Tot la capitolul echilibrărilor bugetare, aleșii județeni au aprobat ca banii necheltuiți de Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri (RAJDP) să fie restituiți CJC. „Este vorba despre aproximativ șase milioane de lei, bani care au fost economisiți în 2014 și pe care îi vom aloca anul viitor pentru alte lucrări pe drumurile județene. La începutul lui 2014, noi am făcut o prognoză, dar pentru că în timpul anului am primit o suplimentare de la bugetul de stat pentru drumurile județene, o parte dintre lucrările care ar fi trebuit finanțate de la CJC au fost plătite cu acei bani și, prin urmare, s-a făcut o economie, pe care o vom folosi anul viitor“, a mai spus Dragomir.