Economia încetineşte şi în prognoză

Optimismul afişat de bancheri în primăvară s-a estompat încet, dar sigur, pe măsură ce datele reale despre economie au început să indice o încetinire şi nicidecum un avans demn de vechile rapoarte cincinale. ING Bank România, spre exemplu, şi-a revizuit în scădere prognoza de evoluţie a PIB-ului în 2012, de la 3,5%, la 2,2%. „Contracţia cererii interne a continuat. Acest lucru, alături de tensiunile la nivel global, sugerează o scădere pentru viitor; în plus, chiar şi un an agricol normal în 2012 ar însemna o producţie mai mică decât în 2011. Acestea sunt principalele motive pentru care ne-am revizuit în scădere evoluţia PIB pentru 2012 (de la 3,5% la 2,2%, faţă de 3,7%, cât estimează FMI). Aşteptările pentru o relansare a cererii interne se bazează în principal pe creşterile salariale (oarecum probabile din cauza alegerilor) şi pe sprijin guvernamental pentru proiectele importante. Cu toate acestea, investiţiile private sunt de obicei slabe în timpul unui an electoral”, spun economiştii ING, într-un raport publicat ieri, care precizează că recuperarea României a fost foarte lentă, în principal din cauza cererii externe slabe. „Creşterea economică în 2011 ar putea fi încă de 1,5%, în condiţiile în care producţia agricolă este foarte bună şi ar putea compensa impactul negativ al încetinirii exporturilor”, conchid cei de la ING.