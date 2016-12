Economia mondială, cu botul pe labe

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) a redus estimarea referitoare la creşterea economiei mondiale în 2015, cu 0,6 puncte procentuale, la 3,1%, din cauza investiţiilor scăzute şi riscurilor mari, precum posibilul faliment al Greciei, care afectează încrederea. „Marile companii sunt reticente să cheltuiască pentru fabrici, echipamente şi tehnologie, aşa cum au făcut în timpul altor perioade de redresare economică, iar cererea scăzută ţine în loc angajările, salariile şi consumul. Ne uităm la o economie care, în unele privinţe, este într-o stare destul de bună. Politica monetară este relaxată și există mai puţine piedici fiscale. În plus, cele mai multe ţări beneficiază de scăderea preţurilor petrolului. Și totuşi, creşterea este sub media ultimelor două decenii“, spune economistul-șef al OCDE, Catherine Mann. Principalul motiv al revizuirii estimării de creştere a economiei mondiale este contracţia economiei Statelor Unite, în primul trimestru, dar decizia a fost influenţată şi de încetinirea avansului Chinei, a punctat Mann. OCDE anticipează că economia SUA va creşte în acest an cu 2%, sub ritmul prognozat în martie, de 3,1%. Pentru China, organizaţia estimează o creştere de 6,8%, în scădere de la 7,4%. Pentru zona euro, organizația se aşteaptă la o creştere economică de 1,4% în 2015, în creştere de la 0,9% în 2014, susţinută de măsurile de suplimentare a lichidităţilor luate de Banca Centrală Europeană. Problema Greciei trebuie rezolvată rapid, însă, întrucât ieşirea statului elen din uniunea monetară riscă să deturneze redresarea economică a regiunii.