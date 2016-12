Economia pune greul în cârca agriculturii

O SURPRIZĂ. Datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS) privind evoluţia Produsului Intern Brut reprezintă „o surpriză pozitivă”, consideră economistul-şef al ING Bank România, Nicolae Chideşciuc, care aminteşte de evoluţiile sectoriale incerte, unde numai construcţiile au marcat o creştere nesemnificativă. „Evoluţia poate fi explicată printr-o performanţă foarte bună în agricultură, care putea şi continua şi ar fi singura şansă de a atinge creşterea economică de 1,5% pe care o prognozează Fondul Monetar Internaţional (FMI)”, mai spune Chideşciuc, care spune însă că „o supraperformanţă agricolă umbreşte perspectivele pentru 2012, în contextul încetinirii economiei globale”. „Dacă în 2012 vom avea un an agricol normal, atunci contribuţia sectorului la PIB va fi negativă, ceea ce va afecta creşterea economică”, a adăugat Chideşciuc.

LA MILA PLOII. În trimestrul al doilea, economia a crescut cu 0,3%, comparativ cu perioada similară din 2010. Per ansamblu, avansul din semestrul I 2011 a fost tot de 0,3%, raportat la semestrul I 2010. Weekend-ul trecut, surse oficiale au declarat că Guvernul a revizuit în uşoară scădere estimarea privind creşterea PIB-ului în trimestrul II faţă de trimestrul I, de la 0,3%-0,4%, la 0,2%-0,3%, dar că mizează pe o performanţă mai bună în trimestrul III, pe fondul producţiei agricole bune, care ar putea ajuta la atingerea ţintei de 1,5%. Şi guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, este de părere că doar agricultura poate duce la o creştere de 1,5% a PIB-ului, el declarând recent că un an agricol bun se traduce într-un plus de un miliard euro, adică un punct procentual din PIB. Premierul Boc a plusat, spunând că va fi nevoie de mai multe investiţii şi lucrări în trimestrul III, care să compenseze reducerea ritmului de creştere a exporturilor din iunie şi datele slabe privind producţia industrială, care au frânat creşterea economică în trimestrul II. Având în vedere stadiul lucrărilor la Autostrada Soarelui, spre exemplu, şi faptul că şi celebra publicaţie The Economist a publicat un material intitulat „Cântecul de jale al autostrăzilor” (n.r. - traducere aproximativă), vom fi iertaţi pentru cinismul afişat când vine vorba de un „viitor optimist”, în care, în lipsă de ceva solid, pornit de la centru, ne punem baza tot în Dumnezeu, de toanele căruia se leagă evoluţia agriculturii.