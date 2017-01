„Economia României este la recuperare intensivă”

Relansarea PIB va avea loc în semestrul al doilea, când creşterea va fi de 1%, potrivit şefului misiunii de evaluare a FMI în România, Jeffrey Franks. „Economia românească este la recuperare intensivă. Economia românească este ca un pacient care a venit la spital cu febră mare. Febra a dispărut, însă pacientul este încă slăbit“, a declarat Franks. El a arătat că economia va înregistra o creştere pozitivă în al doilea semestru al acestui an, care va marca începutul unei relansări, dar atrage atenţia că, cel puţin într-o primă fază, nu se va ajunge la punctul de dinaintea crizei. Şeful misiunii FMI care a negociat acordul stand-by încheiat cu autorităţile române a apreciat măsurile luate de România pentru reducerea deficitului bugetar, precizând, totodată, că, dacă acestea nu erau luate, deficitul bugetar ar fi fost nu de 7%, ci de minim 10% din PIB. Ţinta este însă ca deficitul bugetar să ajungă la 6%, iar până în 2012 să scadă sub 3%, soluţiile pentru a atinge această ţintă fiind variate, consideră Franks, menţionând o combinare a măsurilor de reducere a cheltuielilor şi una de creştere a taxelor. El a precizat, însă, că decizia de a creşte taxele rămâne la latitudinea Guvernului. Referitor la aprecierea leului din ultima perioadă, Franks a interpretat acest fenomen ca pe un vot de încredere al pieţelor internaţionale pentru România, explicând că marja de risc pentru România s-a redus de la 700 de unităţi la 200, mult mai bine decât în cazul multor ţări. Pentru 2010, Franks preconizează condiţii mai relaxate de acordare a creditelor, dar nu la nivelul celor dinainte de criză. El consideră că 2010 va rămâne un an dificil, pentru că rata şomajului va atinge un punct maxim, după care va începe să scadă. Cu toate acestea, Franks punctează că au fost înregistrate şi \"succese preliminare\", iar în unele domenii au început să se înregistreze creşteri pozitive. Anul trecut, economia României a scăzut cu 7,1%, după un avans de 7,1% înregistrat în 2008.