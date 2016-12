Economia României, în roz

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a îmbunătăţit prognoza privind creşterea economică a României în acest an, de la 2,4%, în ianuarie, la 2,6%. Instituţia avertizează însă asupra efectelor negative ale creditelor neperformante, dezintermedierii financiare şi incertitudinilor generate de criza din Ucraina. „Activitatea economică din România s-a îmbunătăţit anul trecut, peste aşteptările pieţei. PIB a urcat cu 3,5%, în principal datorită evoluţiei bune a exporturilor şi anului agricol excepţional. Inflaţia a revenit în intervalul ţintit de banca centrală, de 2 - 4%, iar recent a coborât sub pragul minim. Situaţia fiscală a fost, de asemenea, bună, iar ţara a ieşit din procedura de deficit excesiv a UE“, notează analiştii BERD. Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi Guvernul mizează în acest an pe o creştere economică de 2,2 - 2,5%. FMI estimează în cea mai recentă ediţie a Prognozei Economice Globale, publicată în aprilie, o creştere economică de 2,2% pentru România în 2014, urmată de o accelerare cu 2,5% în anul următor. Totodată, Comisia Europeană anticipează că economia României va creşte cu 2,5% în acest an şi cu 2,6% în 2015, potrivit prognozei de primăvară, publicată la începutul lui mai de Executivul de la Bruxelles. Şi pentru regiunea Europa de Sud-Est, care include şi România, BERD a îmbunătăţit estimarea privind creşterea PIB de la 2,1 la 2,2%, iar pentru anul următor se aşteaptă la un avans cu 2,4%.