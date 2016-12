Economia României scade cu 8,5% în 2009

Economia României se va comprima cu 8,5% în acest an, urmînd să revină pe creştere în 2010, cu 0,5%, estimează Fondul Monetar Internaţional (FMI) în cadrul raportului privind perspectivele economiei globale, care prognozează cea mai rapidă redresare, în Europa emergentă, pentru Polonia şi Turcia. În acelaşi timp, la polul opus se situează statele baltice (Letonia, Lituania şi Estonia), ale căror economii vor scădea cu 17,4% în acest an şi cu 3,7% în 2010. Polonia este şi singurul stat din regiune pentru care prognozele indică o creştere reală a produsului intern brut (PIB) în acest an, cu 1%, urmînd să se accelereze la 2,2% în 2010. În cazul Turciei, FMI prevede creşterea economiei cu 3,7% anul viitor, după o scădere a PIB cu 6,5% anul acesta. În cazul României, misiunea FMI a anunţat, în urma primei evaluări în contextul acordului de finanţare externă, o contracţie a PIB cu 8-8,5% în acest an, urmînd ca economia să revină pe teritoriu pozitiv în 2010. Estimarea a fost revizuită de la o proiecţie anterioară de comprimare a PIB-ului României cu 4,1% anul acesta, avansată în primăvara acestui an. Pe de altă parte, Comisia Naţională de Prognoză (CNP) estimează, în raportul preliminar de toamnă, publicat vinerea trecută, că economia se va comprima cu 7,7% anul acesta, mizînd pe o performanţă medie a agriculturii. Totodată, FMI apreciază că rata medie a inflaţiei în România va fi de 5,5% anul acesta, urmînd să coboare la 3,6% în 2010. Anul trecut, inflaţia medie s-a plasat la 7,8%. BNR are în vedere o prognoză pentru sfîrşitul lui 2009 de 4,3%, ceea ce ar marca revenirea inflaţiei în banda ţintită de banca centrală, de 3,5% plus sau minus un punct procentual (2,5-4,5%). În privinţa deficitului de cont curent, FMI estimează ajustarea acestuia la 5,5% din PIB în 2009, de la circa 12,4% din PIB anul trecut. Pentru 2010, deficitul balanţei de plăţi al României ar trebui să se menţină aproximativ constant, la 5,6% din PIB. De asemenea, estimarea pentru deficitul de cont curent a fost revizuită faţă de proiecţia anterioară, înaintată de FMI în primăvară, de 7,5% din PIB. Invocînd deteriorarea mai rapidă decît se aşteptau a activităţii economice în România, reprezentanţii FMI au stabilit cu autorităţile române şi noi ţinte pentru deficitul bugetar. Astfel, obiectivul pentru acesta a fost revizuit la 7,3% din PIB în 2009, de la 4,6% din PIB. În 2010, România trebuie să corecteze deficitul bugetar sub 6% din PIB.