Economia României va creşte cu 0,5%, în 2010

Comisia Europeană (CE) a modificat prognoza de creştere economică a României pentru anul viitor de la zero la 0,5% şi a înaintat o proiecţie de 2,6% pentru 2011, după ce a revizuit estimările pentru acest an de la -4%, la -8%. „Primele semne de relansare economică au început să apară în a doua jumătate a anului 2009. Declinul producţiei industriale şi al exporturilor a început să se tempereze, iar evoluţia lunară a pieţei de credit a devenit pozitivă în august, după 5 luni consecutive de creştere negativă. Prognoza presupune că aceste trenduri se vor consolida în următoarele trimestre. Relansarea cererii interne va urma cu o oarecare intârziere din moment ce şomajul avansează, iar creşterile salariale frânează. Creşterea reală a PIB va redeveni pozitivă în primul trimestru din 2010 (...) Relansarea economică va rămâne însă fragilă, din cauza necesităţii unor ajustări fiscale, restrângerii fluxurilor de capital - cel puţin faţă de nivelurile anterioare crizei - şi trendului ascendent al şomajului”, se arată în raportul CE. Cu toate acestea, prognoza macroeconomică prezintă „riscuri favorabile”, notează Executivul UE. „Presupunând că pieţele financiare globale nu trec printr-o nouă rundă de turbulenţe, economia s-ar putea redresa ceva mai rapid decât anticipăm în această prognoză”, arată Comisia. Consumul privat, unul dintre principalele motoare de creştere economică ale României în ultimii ani, urmează să scadă în acest an cu 12,5%, conform estimărilor prezentate în prognoza economică de toamnă a CE, care modifică astfel proiecţia de -3,7%, prevăzută în prognoza de primăvară. Anul viitor, consumul privat va creşte cu 2,2%, anticipează Executivul UE, iar în 2011, indicatorul va avansa cu 3,6%. Impactul recesiunii asupra veniturilor la bugetul de stat determină lărgirea deficitului public la 7,8% din PIB în acest an, se arată în raportul CE, în timp ce prognoza anterioară prevedea un deficit bugetar de 5,1% din PIB pentru 2009.