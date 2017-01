Economia României va scădea cu 7,5% în 2009

Fitch Ratings prognozează pentru România o scădere a economiei de 7,5% în acest an şi un deficit bugetar de 7% din Produsul Intern Brut (PIB) proiectat, cifre mai optimiste faţă de estimările Fondului Monetar Internaţional (FMI) şi cele ale Guvernului. Comisia Naţională de Prognoză (CNP) a revizuit în scădere, la sfârşitul lunii septembrie, prognoza privind contracţia economiei româneşti în acest an, de la 4%, la 7,7%. FMI anticipează pentru România o scădere economică de 8-8,5% în 2009, revizuită în august, dublu faţă de estimarea din luna martie, de 4,1%. În ceea ce priveşte deficitul bugetar, ţinta Guvernului este aceeaşi cu obiectivul angajat în august, în urma primei revizuiri a acordului cu FMI, de 7,3% din PIB pentru acest an. Reprezentanţii instituţiei financiare internaţionale au fost de acord, în august, cu majorarea deficitului bugetar la 7,3% din PIB în 2009, comparativ cu proiecţia anterioară, de 4,6% din PIB, şi la reducerea acestui dezechilibru la 5,9% din PIB anul viitor. Fitch anticipează pentru 2010 o creştere economică de 2% în România şi un deficit bugetar de 4,5% din PIB. CNP plasează creşterea PIB de anul viitor la 0,5%, în linie cu estimarea FMI, de 0,5-1%. Agenţia de rating prevede pentru anul 2011 o creştere economică de 4%.