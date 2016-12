Economia Rusiei, fragilă în faţa unor sancţiuni dure

20:39:45 / 21 Martie 2014

Diversiunea in floare

Articolul este bine gandit si informat., Dar eu vreau sa arat ca Rusia este un imperiu mare si cea mai puternica forta nucleara de pe planeta pamant,. De 25 de ani diversionistii romani, tradatori si lasi arunca cu ZOAIE in imperiul Rus., Se inseala absolut toti acesti lachei americani. Puternica Rusie trebue apreciata si bagata in seama ,se vede clar ca nu mai accepta ca NATO sa se mai extinda. Va reamintesc ca tratatul dela Varsovia s-a desfiintat in contramasura ca NATO sa paraseasca Europa,. Situatia se prezinta altfel si deci PUTIN este obligat sa REFACA Lagarul Socialist., Ma opresc cu comentariile.,