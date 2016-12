Economia se pregăteşte pentru şocul electoral

AVANS SUB POTENŢIAL Două riscuri majore există pentru România, în 2013 - adâncirea recesiunii din zona euro şi schimbările de buget aduse de alegerile din 9 decembrie, avertizează consilierul guvernatorului Băncii Naţionale a României (BNR) Lucian Croitoru. „Principala problemă este următoarea: ce schimbări vor avea loc în buget? Vor fi pro sau anticreştere?”, a declarat ieri Croitoru, precizând că România continuă totuşi să aibă „fundamente bune” - îndatorare cât de cât redusă, rezerve valutare relativ bune, un deficit OK şi un acord cu Fondul Monetar Internaţional. În opinia oficialului, 2013 va fi un an cheie, pentru că trebuie să vedem dacă schimbarea de guvern va aduce sau nu şi modificarea politicii fiscale. „În acest an, creşterea economică poate fi de 0,5%; în 2013, de 1 - 2%. Ultimele date ale Statisticii indică o creştere sub potenţial, însoţită de o stagnare a numărului de locuri de muncă, dacă nu chiar de o pierdere. În 2012 este posibil să vedem un avans uşor peste zero. Cred că şi evoluţia zonei euro va fi înceată, iar asta se întâmplă din cauza deteriorării sentimentului economic general (din cauza înăspririi politicilor fiscale, condiţiilor mai grele de creditare şi, bineînţeles, problemelor legate de Grecia)”, a explicat Lucian Croitoru.

EXPANSIUNE SAU RECESIUNE? Referitor la natura crizei euro, care ne afectează şi pe noi (prin reducerea cererii pentru exporturile româneşti, dar şi prin diminuarea fluxurilor de capital străin către ţara noastră), consilierul guvernatorului BNR spune că, după 2009, s-au lansat două ipoteze: „Fie este o problemă fiscală, fie una a balanţei de plăţi. Dar, dacă ne uităm la deciziile luate de ceva vreme de liderii europeni, putem intui că au hotărât de mult că problema este de natură fiscală. Să luăm deficitul bugetar - după acest indicator, doar Grecia are probleme. După datoria publică, ţările care trec de pragul de 60% din PIB sunt Grecia, Italia, Belgia şi Portugalia. Un al treilea indicator, deficitul de cont curent, aduce la un loc toate ţările amintite mai sus”. Soluţiile posibile sunt de două tipuri, explică Croitoru, expansioniste şi recesioniste (ca cele adoptate de UE - limitarea deficitelor şi tăierile de salarii). „Şi România a practicat tăierile, atât în sectorul privat, cât şi în cel public. Situaţia este însă un pic diferită. Noi mai avem şi alte canale prin care putem face ajustări - cursul de schimb, dobânda-cheie şi politica monetară”, a conchis Croitoru. Institutul Naţional de Statistică a anunţat joi că economia a scăzut cu 0,5%, în trimestrul III, faţă de trimestrul anterior, şi cu 0,6% faţă de acelaşi interval din 2011.