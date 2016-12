Economia va creşte cu 1,5%

România va înregistra, în acest an, o creştere economică de 1,5%, urmată de un avans de 2,5% în 2011, în condiţiile îmbunătăţirii generale a perspectivelor economice din Europa, potrivit estimărilor băncii elene Alpha Bank incluse în prezentarea rezultatelor financiare din 2009. Pentru acest an, Guvernul are o proiecţie de creştere economică de 1,3%, însă, într-un scenariu de risc, Produsul Intern Brut (PIB) ar putea avansa doar cu 0,2%. Pentru 2011, proiecţia de bază prevede o creştere economică de 2,4%, iar în scenariul de risc, avansul ar fi limitat la 1,4%, potrivit proiectului programului de convergenţă al României pentru perioada 2009-2012. Alpha Bank mai anticipează că deficitul bugetar va scădea în 2010 la 5,9% din PIB, de la 7,2% în 2009. Estimarea Alpha Bank privind deficitul bugetar din 2010 coincide cu ţinta stabilită în bugetul României aferent anului 2010.