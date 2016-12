Economia va înregistra o creştere de 0,5%

Economia va creşte în ultimele trei luni cu 0,5% faţă de trimestrul al treilea, potrivit datelor ajustate la factorii sezonieri, şi va înregistra avansuri similare în trimestrele viitoare, anticipează analiştii ING Bank România. „Totuşi, depinzând de măsurile de reformă şi de coordonarea în timp a acestora, am putea să revizuiăm estimările noastre până la o scădere a economiei, fie în primele trei luni din 2010, fie în trimestrul al doilea”, se arată într-un raport publicat, ieri, de ING. Analiştii băncii consideră totodată că ratele de dobândă ridicate determinate de strategia Băncii Naţionale a României (BNR) de a evita deprecierea monedei naţionale ar putea afecta activitatea economică din primul semestru al anului viitor. „Nevoia de finanţare a Guvernului se menţine foarte ridicată pentru 2010, iar îmbunătăţirea situaţiei economice ar trebui să fie limitată, având în vedere ajustările fiscale previzionate. Prin urmare, orice apreciere a monedei locale sub 4,1 - 4,2 lei/euro ar putea fi inversată rapid”, se mai spune în raportul ING. Economiştii consideră că Ministerul Finanţelor Publice ar putea să se afle în imposibilitatea de a reduce randamentele sub 10% în timpul lunii ianuarie, chiar dacă BNR va reduce dobânda de politică monetară. Analiştii ING menţin estimarea privind un curs de schimb de 4,2 lei/euro la finele anului viitor şi de 3,8 lei/euro în decembrie 2011.