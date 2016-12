Economia va scădea cu 3%

Erste Bank anticipează că economia României va scădea în acest an cu 3%, fiind afectată de majorarea taxei pe valoarea adăugată de la 19%, la 24%, potrivit unei prezentări a grupului austriac. Grupul estimează că avansul Produsului Intern Brut se va relua în majoritatea statelor din Europa Centrală şi de Est, fiind susţinut în principal de exporturi, în contextul în care cererea de pe pieţele locale se menţine scăzută. Totuşi, Erste previzionează că şi Croaţia va înregistra în acest an o scădere a economiei, de 1,5%, în condiţiile în care cererea pe piaţa locală se menţine redusă. Pe de altă parte, grupul anticipează că economiile din Austria, Cehia, Slovacia, Ungaria, Serbia şi Ucraina vor înregistra creşteri cuprinse între 0,9% şi 4,3%. Şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a anunţat, recent, că estimează pentru economia României, în acest an, o scădere de 3%.