Firmele vor intensifica ajustările în ceea ce priveşte preţurile, creşterile salariale şi ocuparea, în contextul în care economia va scădea în trimestrele doi şi trei, consideră consilierul guvernatorului Băncii Naţionale a României (BNR), Lucian Croitoru. „Scăderea economiei a fost de 6,2% în primul trimestru, iar ratele vor fi mai mari în trimestrul al doilea şi al treilea şi îi vor suprinde pe mulţi”, a afirmat Croitoru, care a precizat că nu vrea să facă publice estimările. El a explicat că firmele din sectorul privat au observat că a scăzut cererea şi au ajustat producţia, dar nu şi preţurile, salariile şi gradul de ocupare. Printre cauzele menţionate de oficialul BNR pentru această situaţie s-au numărat imperfecţiunea informaţiilor, contractele pe termen lung deja încheiate de firme, faptul că ajustarea preţurilor presupune costuri ridicate şi costul angajării de personal. „Firmele preferă să aştepte o perioadă înainte de a decide că într-adevăr concedierile sînt necesare, pentru că angajarea de personal implică anumite costuri”, a explicat Croitoru. El a arătat în continuare că salariile au crescut, iar productivitatea muncii a scăzut foarte mult, din cauză că firmele au redus producţia în linie cu evoluţia cererii, dar restul ajustărilor s-au realizat mai lent. În ceea ce priveşte necesarul de finanţare al României, acesta a precizat că va rămîne ani la rînd mare, pentru că împrumutul de la Fondul Monetar Internaţional (FMI) creează noi nevoi de împrumut. Acesta consideră că acordul cu FMI a fost „maximul” pentru ceea ce puteau face autorităţile, pentru că a stabilizat cursul de schimb. Oficialul BNR a explicat că, potrivit acordului cu Fondul, deficitul bugetar al României trebuie redus sub 3% din Produsul Intern Brut (PIB) în 2011, dar a precizat că există mai multe riscuri pentru această evoluţie, precum anul electoral, care ar putea crea derapaje pe partea de cheltuieli, precum şi o scădere a economiei cu mai mult de 4% şi inflaţie mai mică, care ar putea conduce la pierderi de venituri pentru buget. „Dacă deficitul bugetar nu va fi adus sub 3% din PIB, atunci datoria publică va creşte şi va crea o problemă”, consideră Croitoru. În ceea ce priveşte anul 2009, consilierul guvernatorului BNR crede că este posibil ca deficitul bugetar să crească peste 4,6% din PIB, dar a menţionat că nu a avut acces la informaţiile de detaliu. El a atras atenţia că, în 2010, este posibil ca inflaţia să scadă sub banda de variaţie, situaţie care ar putea crea probleme. Croitoru a amintit că rata anuală a inflaţiei din fiecare trimestru este criteriu de performanţă în acordul cu FMI, iar depăşirea cu două puncte procentuale a nivelului central stabilit va necesita adoptarea de măsuri.