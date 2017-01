„Economia va scădea sub 8%”

Economia ar putea să scădă în acest an cu mai puţin de 8%, în condiţiile în care sunt semne de îmbunătăţire a situaţiei şi este posibil să existe o cifră „mai ameliorată” în trimestrul patru, a declarat viceguvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Cristian Popa, atenţionând însă asupra incertitudinilor. „Punctul maxim al contracţiei va fi probabil în 2009, greu de spus dacă în trimestrul al treilea sau al patrulea. Este posibil să vedem deja o cifră mai ameliorată în ultimul trimestru. Există semne de îmbunătăţiri. Cu toate acestea, nu se poate decela o tendinţă evidentă”, a spus Popa. El consideră că motoarele revenirii creşterii economice vor fi exporturile şi investiţiile. „Credem că economia României va scădea cu circa 8%, poate o cifră ceva mai mică de acest nivel. Avem deja o prognoză mai bună, dar există incertitudini”, a afirmat Popa. Creditul bancar nu este decât foarte rar un motor de relansare a unei economii, a adăugat el. „Relansarea creditării are loc cu o întârziere de şase luni, un an”, a mai spus oficialul BNR. Cristian Popa susţine că principala provocare a României este consolidarea fiscală în 2010, respectiv încadrarea deficitului bugetar în limita de 5,9% din Produsul Intern Brut. Fondul Monetar Internaţional estimează că economia României va scădea în acest an cu 8-8,5%, prognoză apropiată de proiecţia Comisiei Europene, care anticipează o contracţie de 8%. Comisia Naţională de Prognoză estimează un declin economic de 7,7% în acest an.