Economia va stagna în 2010

Raiffeisen Bank a revizuit în sens negativ prognoza cu privire la evoluţia economiei româneşti în acest an, estimând o stagnare economică, după ce, iniţial, se aştepta la un avans al Produslui Intern Brut (PIB) de 1%, se arată într-un comunicat al băncii. Analiştii băncii spun că măsurile anunţate de guvern vor avea un impact negativ suplimentar asupra creşterii economice din acest an. Totodată, aceştia nu exclud ca, în acest an, economia să se menţină în teritoriu negativ. „Datele recente au arătat că revenirea economică este mult mai dificilă decât se aştepta. Producţia industrială, vânzările cu amănuntul şi activitatea din construcţii au dezamăgit în ianuarie şi februarie, deşi o îmbunătăţire s-a observat în martie. În plus, măsurile de austeritate anunţate recent de către guvern vor avea un impact negativ suplimentar asupra creşterii economice din acest an”, se arată în comunicatul băncii. Săptămâna trecută, analiştii Raiffeisen arătau că deşi măsurile anunţate de preşedintele Traian Băsescu vor avea un efect negativ pe termen scurt, pe termen mediu şi lung aceste măsuri vor influenţa pozitiv creşterea economică. Raiffeisen Bank îşi menţine prognoza de 3,5% pentru anul viitor.