Economia verde ar putea salva planeta

World Wildlife Fund (WWF) a realizat un studiu care arată că economia verde, care ar putea proteja planeta de efectele grave ale schimbărilor climatice, este foarte posibil de realizat. „Pathways to a Low Carbon Economy” (“Drumul spre o economie cu emisii reduse” - n.r.) este un studiu realizat de compania McKinsey şi lansat săptămîna trecută la Bruxelles. Conform WWF, rezultatele acestuia demonstrează că economia verde ar putea să protejeze planeta de gravele efecte ale schimbărilor climatice, “dar şi că ea este, în mod surprinzător, foarte posibil de realizat”. “Studiul, unul dintre cele mai mari şi mai detaliate realizate pînă acum în acest domeniu, prezintă mai mult de 200 de oportunităţi, repartizate în zece sectoare şi douăzeci şi una de regiuni geografice. WWF susţine principalele direcţii ale studiului, care indică faptul că, dacă toate opţiunile tehnologice ar fi puse în practică, am putea să asistăm la o reducere globală a emisiilor de aproximativ 40% pînă în 2030, în raport cu nivelul anului 1990. Acest procent ar fi suficient pentru a menţine creşterea temperaturii medii globale sub pragul de 2°C, pe care WWF şi mulţi alţii l-au identificat drept limita maximă admisă pentru a evita o degradare ireversibilă a mediului înconjurător”, se arată în studiu. În felul acesta, pînă în anul de referinţă 2030, energia eoliană, solară şi alte energii regenerabile, ar putea să furnizeze o treime din energia totală necesară planetei, iar eficienţa energetică ar putea reduce emisiile cu mai mult de un sfert. Despăduririle din ţările în curs de dezvoltare, una din principalele cauze ale schimbărilor climatice, ar putea fi şi ele reduse considerabil. McKinsey a calculat şi costurile pentru aceste eforturi, afirmînd, în studiul susţinut de WWF, că acestea reprezintă mai puţin de o jumătate de procent din PIB- ul mondial. “Studiul McKinsey demonstrează că luarea de măsuri contra schimbărilor climatice este deopotrivă urgentă şi posibil de realizat, cu implicarea unor costuri acceptabile”, este de părere directorul WWF International, James Leape. În opinia WWF, materialul poate fi folosit de liderii mondiali care, în timpul întîlnirii din decembrie, de la Copenhaga, le pot folosi pentru a crea un acord la nivel global cu privire la climă, care să includă atît ţările dezvoltate, cît şi pe cele în curs de dezvoltare. WWF mai precizează că studiul McKinsey a fost supus unei analize “riguroase”, atît de către oameni de ştiinţă, cît şi de economişti şi corpuri de experţi. Sectoarele unde pot fi obţinute cele mai mari reduceri de emisii de dioxid de carbon contra unor costuri optime sînt înlocuirea energiei pe bază de combustibili fosili cu energiile regenerabile curate, care ar duce la eliminarea a 14 miliarde de tone de CO2, folosirea durabilă a pămîntului în sectoarele agricol şi forestier, care ar duce la eliminarea unei cantităţi similare, sau eficienţa energetică, ce ar putea aduce eliminarea a 11 miliarde de tone de CO2.