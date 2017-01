Economii la bugetul local, cu ajutorul energiei regenerabile

CHELTUIELI O bună parte din bugetele locale se duce pe salarii, cheltuieli de întreținere, salubrizare și utilități. În condițiile în care banii sunt, oricum, prea puțini pentru susținerea acestor cheltuieli, autoritățile caută noi modalități de a face economii. Proiectele europene reprezintă o alternativă pentru multe administrații ale căror fonduri sunt insuficiente. În ultima vreme, tot mai multe administrații publice locale încearcă să atragă fonduri europene, pentru a putea construi instalații de energie alternativă, care să asigure energia electrică pentru instituțiile publice. Deseori se optează pentru amenajarea de turbine eoliene și instalații de biogaz, care pot ajuta autoritățile să economisească fonduri importante. În plus, prin aceste tehnologii va fi rezolvată și problema depozitării deșeurilor, pentru că instalațiile de biogaz folosesc gunoiul drept combustibil. Practic, instalațiile moderne sunt și economice, dar și ecologice. În localități precum Ghindărești, Bărăganu, Crucea, Ion Corvin şi Deleni se fac pașii premergători pentru construirea instalațiilor de biogaz și a turbinelor eoliene.

ECONOMII LA BUGET Și în Adamclisi, lucrurile merg conform planurilor. Chiar vineri a fost semnat contractul cu firma care urmează să se ocupe de construcția instalațiilor de energie regenerabilă. „În urmă cu trei zile am fost la Ministerul Economiei să discutăm despre proiect. Specialiștii de acolo ne-au dat o serie de recomandări cu privire la următorii pași pe care trebuie să-i facem. Tocmai am semnat și contractul cu firma care a câștigat licitația, ce se va ocupa de construcție. Din acest punct de vedere, putem spune că lucrurile merg la fix”, a declarat primarul comunei Adamclisi, Anton Burcea. Instalația de biogaz și turbina eoliană vor asigura alimentarea cu energie electrică a tuturor instituțiilor publice din comună. Asta înseamnă că la bugetul local se vor economisi până la 120.000 de lei pe an, în condițiile în care bugetul anual al Primăriei este de aproximativ 5 milioane de lei, din care 400.000 de lei sunt cheltuiți pentru iluminatul public. Noile instalații vor intra în funcțiune vara viitoare, când este data de finalizare a proiectului. Investiția ajunge la aproximativ trei milioane de lei, bani obținuți din fonduri europene.