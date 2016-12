Economii şi continuitate în aprovizionarea spitalelor?

Achiziţiile centralizate pentru spitale sunt din nou supuse discuţiilor. Precizăm că joi, secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii (MS), dr. Raed Arafat, i-a adresat, public, managerului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, dr. Dan Căpăţână, o scrisoare prin care îi atrăgea atenţia şefului celei mai mari unităţi sanitare din judeţul nostru că dezinformează opinia publică privind achiziţiile publice centralizate. În replică, managerul SCJU, nemulţumit de modul în care a ales oficialul MS să discute, a precizat că toate opiniile contradictorii pe care le are, şi le-a prezentat în conferinţa de presă periodică, sunt argumentate, punct cu punct, şi că nimic din ce a declarat nu este fără acoperire. La rândul său, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) - care are în grijă din punct de vedere administrativ SCJU - Nicuşor Constantinescu, a declarat că achiziţiile publice centralizate sunt binevenite, însă pentru achiziţii mari, pentru aparatură de înaltă performanţă, nu pentru materiale uzuale, ieftine. Vineri, experţi ai Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) au precizat, la rândul lor, că planul de achiziţii centralizate pentru spitale, propus de MS, este bun şi va avea beneficii semnificative, unul dintre acestea fiind scăderea semnificativă a preţurilor. „Procurarea centralizată, în măsura în care este posibilă, este o normă a industriei. În plus, achiziţia centralizată va permite o analiză mai bună de către experţi al fiecărui grup de bunuri achiziţionate, cu rezultate mai bune pentru sănătatea pacienţilor”, este concluzia privind organizarea achiziţiilor publice centralizate, pe care experţii OMS au prezentat-o într-o conferinţă de presă. Secretarul de stat dr. Arafat şi experţii OMS Peter Evans şi Nigorsulton Muzafarova au prezentat, vineri, la sediul ministerului, o evaluare privind organizarea centralizată a licitaţiilor publice, după consultări cu reprezentanţii mai multor spitale şi cu cei ai instituţiilor implicate în monitorizarea licitaţiilor.

EXPERŢII OMS AU ARĂTAT CĂ, ÎN PREZENT, CHIAR DACĂ SISTEMUL DE ACHIZIŢII PUBLICE ESTE PUTERNIC ŞI RĂSPUNDE NEVOILOR ŢĂRII, POT FI IDENTIFICATE ARII ÎN CARE UNELE SCHIMBĂRI POT FI BENEFICE.

Ei au explicat că volume mici de achiziţii înseamnă interes mic al furnizorilor pentru a participa la licitaţii, iar fragmentarea achiziţiilor face ca furnizorii să deţină puterea. Trecerea la un nou sistem centralizat va maximiza, în opinia lor, puterea cumpărătorului, concomitent cu îmbunătăţirea semnificativă a transparenţei şi posibilitatea supravegherii unui număr mai mic de contracte. De exemplu, după ce au studiat programul naţional de tratament al tuberculozei, repezentanţii OMS sunt de părere că achiziţiile centralizate vor putea aduce economii şi de 600% la unele medicamente.

ŞI EXCEPŢII Secretarul de stat a declarat că toate spitalele din ţară vor intra în sistemul achiziţiilor publice centralizate, ordonanţa de urgenţă precizând foarte clar acest aspect. „În schimb, dacă spitalele auorităţilor locale au bani din fonduri europene sau de la autoritatea locală, atunci pot face propriile achiziţii”, a explicat secretarul de stat. Dr. Arafat a precizat că, într-o primă etapă, MS intenţionează să organizeze licitaţii centralizate pentru medicamentele necesare tratamentelor TBC, HIV/SIDA şi celor din unităţile de primiri urgenţe şi ATI. De asemenea, se vor face achiziţii pentru materialele sanitare tot din sectorul de urgenţă.

Dr. Raed Arafat a prezentat câteva exemple privind diferenţele de preţuri la achiziţiile de produse în unităţile sanitare cu paturi. Astfel, dacă în unele spitale, mănuşile chirurgicale au fost cumpărate cu 0,14 lei, în altele preţurile de achiziţie au ajuns şi la 10 lei. La fel, în cazul seringilor, diferenţele de preţuri pentru achiziţie variază între 0,15 şi 1,76 lei. Preţul mănuşilor chirurgicale sterile oscilează între 0,14 şi 7,72 lei perechea. Un alt exemplu este cel al sondelor nazogastrice (tuburi flexibile), al căror preţ oscilează între 0,36 lei şi 8,3 de lei, a precizat dr. Arafat.