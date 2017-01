Economisirea internă, roata care pune în funcţiune creşterea economică

Resursele pentru creşterea economică vor trebui \"căutate\", deşi este \"neplăcut\", în economisirea internă, în condiţiile creşterii deficitului bugetar şi a celui de cont curent, a declarat economistul-şef al BNR, Valentin Lazea. \"E foarte greu de făcut o creştere bazată pe economisire internă, e neplăcut, dar trebuie făcută\", a afirmat Lazea. El a menţionat că, pînă în toamna anului trecut, era aproape o \"blasfemie\" să întrebi dacă o creştere economică peste potenţial nu este prea mare. \"Ceea ce apărătorii acestor ritmuri înalte ignorau era creşterea inflaţiei şi a deficitului de cont curent. În România, sîntem campioni la ambii indicatori\", a subliniat economistul-şef al BNR. Lazea a mai precizat că România se afla, la sfîrşitul anului trecut, între primele cinci state din UE din punct de vedere al inflaţiei şi în primele patru ca mărime a deficitului de cont curent. El s-a întrebat retoric dacă \"nu cumva ar fi de dorit o creştere economică mai mică de 4-5%, care să nu genereze aceste dezechilibre\". Economistul a mai spus că avansul economiei nu reprezintă principala constrîngere a României, avînd în vedere că există foarte multe ţări care au ritmuri de creştere a PIB aproape de zero şi inflaţie în jurul nivelului de 7%, dar există doar cîteva care au deficite externe de peste 12% din PIB. \"Prioritatea ar trebui să fie ajustarea celor două deficite (de cont curent şi bugetar - n.r.)\", a mai arătat economistul. Lazea a menţionat expres că declaraţiile sale nu reprezintă puncte de vedere oficiale ale băncii centrale. Reamintim că bugetul României pe 2009 este realizat pe baza unor prognoze de creştere economică de 2,5% şi a unui deficit bugetar de 2% din PIB. Totuşi, surse oficiale au declarat că Guvernul negociază cu Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europeană un deficit bugetar în jur de 4% din PIB pentru acest an, peste ţinta stabilită în buget, de 2% din PIB, în condiţiile revizuirii în minus a veniturilor bugetare. Săptămîna trecută, ministrul Finanţelor Publice, Gheorghe Pogea, a afirmat că estimează pentru 2009 o creştere economică cuprinsă între de -1% şi +1,5%, sub prognoza avută în vedere la construcţia bugetului pentru acest an, de 2,5%.